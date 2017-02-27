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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60206021602260236024>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 171
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
46%
79
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:39

Утренние курсы, 9-20:

Харьков 27.95 - 28.10, диапазон курсов: 27.90..27.95 - 28.10 (ПОВ, опт).

В основном наблюдается курс продажи доллара 28.10, есть одинокий оффер - 28.30.
Вчера курс продажи американской валюты в Харькове перешагнул психологическую отметку 28 гривень за доллар. В целом с момента написания нашумевшего заявления и последующей смены главы Нацбанка наличный доллар в Харькове подорожал чуть больше чем на 1 гривну (курс 2 июля утром 26.90 - 27.10).

Сумы 27.80 - 28.10
Полтава 27.82 - 28.08

Вчера утром: Харьков 27.65 - 27.73, Сумы 27.55 - 27.75, Полтава 27.63 - 27.75
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:39

varlo
читает Шевченко.

эту рыбу мы будем ближайшие несколько лет слушать
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:40

  komant733 написав:
  Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2%
Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков.
Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.




Что там с паритетом?
Полосатый вы наш?
Пока 15 % минус....
Надеюсь вы сдали свои евро по 1.14,как мечтали..... :D
P. S скажу честно,прослушал ЛОБа ,пока на 7 % в плюсе..... :mrgreen:
Жалею что не на все вошёл.....
20 % портфеля $

На моменте уже стоит вопрос - когда сливать евро
.. Возможно даже неплохой вариант - евро на гривну , с последующим входом в доллар :roll:
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:42

  PS4 написав:varlo
читает Шевченко.

эту рыбу мы будем ближайшие несколько лет слушать


Треба президента клоуна з Аваковим відправити на фронт і одразу курс стабілізується на 26-27.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:43

  zzzzzz написав:НБУ вчера был на межбанке ?

Искатель вчера писал , что НБУ слил 100 млн
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:53

9-50. В Полтаве прием подтянулся: 27.90 - 28.10. Сумы пока 27.80 - 28.10.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:54

  Ethereum написав:
  PS4 написав:varlo
читает Шевченко.

эту рыбу мы будем ближайшие несколько лет слушать


Треба президента клоуна з Аваковим відправити на фронт і одразу курс стабілізується на 26-27.

Ніякий курс не вартий того, щоб так ганьбитися :mrgreen:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:57

  Patrick написав:9-50. В Полтаве прием подтянулся: 27.90 - 28.10. Сумы пока 27.80 - 28.10.

Николаев 27.90-28.10
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:03

Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики, - Петрашко
По мнению министра, "неразумная курсовая политика" центробанка стала причиной экономических проблем

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривны в 2019 году привело к падению экономики. Кроме того он обвинил структуры, близкие к НБУ, в спекуляциях на рынке ОВГЗ.

Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Петрашко, он поддерживает политику гибкого обменного курса, которую проводил НБУ.

"Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП", - говорил он.

По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.

По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука. "Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", - сказал он.

Кроме того, он убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, что бы определенные структуры занимались спекуляциями.

"Мы понимаем - для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно", - сказал он.
SmoothPimp
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:07

  prodigy написав:
  Hotab написав:Думаю суть такая:
Ощад не отдаст наличную валюту, а предложит гривнами по низкому курсу.
В 14-м было аналогично с Укрэксимом. Отдавал гривнами по курсу -1грн от рыночного.
Но потом таки начал давать налик.

не нагоняйте страху)) ощад отдал всю валюту новыми купюрами (сумма под фонд)

Готівку в ощаді (як і скрізь) вигрібають в такі моменти. Пропонують клієнтам зачекати (до "підкріплення" каси києвом) або брати гривнею по не завжди цікавому курсу. На початку карантину склалася схожа ситуація (в більшості банків) - чекали на "літаки з готівковим доларом").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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