prodigy написав: Hotab написав: Думаю суть такая:

Ощад не отдаст наличную валюту, а предложит гривнами по низкому курсу.

В 14-м было аналогично с Укрэксимом. Отдавал гривнами по курсу -1грн от рыночного.

не нагоняйте страху)) ощад отдал всю валюту новыми купюрами (сумма под фонд) не нагоняйте страху)) ощад отдал всю валюту новыми купюрами (сумма под фонд)

Готівку в ощаді (як і скрізь) вигрібають в такі моменти. Пропонують клієнтам зачекати (до "підкріплення" каси києвом) або брати гривнею по не завжди цікавому курсу. На початку карантину склалася схожа ситуація (в більшості банків) - чекали на "літаки з готівковим доларом"). Готівку в ощаді (як і скрізь) вигрібають в такі моменти. Пропонують клієнтам зачекати (до "підкріплення" каси києвом) або брати гривнею по не завжди цікавому курсу. На початку карантину склалася схожа ситуація (в більшості банків) - чекали на "літаки з готівковим доларом").

