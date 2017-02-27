В основном наблюдается курс продажи доллара 28.10, есть одинокий оффер - 28.30. Вчера курс продажи американской валюты в Харькове перешагнул психологическую отметку 28 гривень за доллар. В целом с момента написания нашумевшего заявления и последующей смены главы Нацбанка наличный доллар в Харькове подорожал чуть больше чем на 1 гривну (курс 2 июля утром 26.90 - 27.10).
Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.
Что там с паритетом? Полосатый вы наш? Пока 15 % минус.... Надеюсь вы сдали свои евро по 1.14,как мечтали..... P. S скажу честно,прослушал ЛОБа ,пока на 7 % в плюсе..... Жалею что не на все вошёл..... 20 % портфеля $
На моменте уже стоит вопрос - когда сливать евро .. Возможно даже неплохой вариант - евро на гривну , с последующим входом в доллар
По мнению министра, "неразумная курсовая политика" центробанка стала причиной экономических проблем
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривны в 2019 году привело к падению экономики. Кроме того он обвинил структуры, близкие к НБУ, в спекуляциях на рынке ОВГЗ.
Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.
Как отметил Петрашко, он поддерживает политику гибкого обменного курса, которую проводил НБУ.
"Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП", - говорил он.
По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.
По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука. "Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", - сказал он.
Кроме того, он убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, что бы определенные структуры занимались спекуляциями.
"Мы понимаем - для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно", - сказал он.
Hotab написав:Думаю суть такая: Ощад не отдаст наличную валюту, а предложит гривнами по низкому курсу. В 14-м было аналогично с Укрэксимом. Отдавал гривнами по курсу -1грн от рыночного. Но потом таки начал давать налик.
не нагоняйте страху)) ощад отдал всю валюту новыми купюрами (сумма под фонд)
Готівку в ощаді (як і скрізь) вигрібають в такі моменти. Пропонують клієнтам зачекати (до "підкріплення" каси києвом) або брати гривнею по не завжди цікавому курсу. На початку карантину склалася схожа ситуація (в більшості банків) - чекали на "літаки з готівковим доларом").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell