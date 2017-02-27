По мнению министра, "неразумная курсовая политика" центробанка стала причиной экономических проблем



Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко считает, что укрепление курса гривны в 2019 году привело к падению экономики. Кроме того он обвинил структуры, близкие к НБУ, в спекуляциях на рынке ОВГЗ.



Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.



Как отметил Петрашко, он поддерживает политику гибкого обменного курса, которую проводил НБУ.



"Просто считаю, что курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривен/доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП", - говорил он.



По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться.



По его мнению, падение ВВП заложило не правительство Алексея Гончарука. "Я считаю, заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", - сказал он.



Кроме того, он убежден, что НБУ держал слишком высокую учетную ставку для того, что бы определенные структуры занимались спекуляциями.



"Мы понимаем - для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно", - сказал он.