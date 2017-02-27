Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:16
[quote="5019618:SmoothPimp"]
Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики, - Петрашко
[quote]
А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? Зелебобікам аби що молоти щоб виправдати своє повне профанство в економіці. Вони ніяк не можуть втямити, що потрібно працювати, а не грати серіал і шукати винних "папєрєднікав".
Востаннє редагувалось
Василь-Рівне
в Сер 22 лип, 2020 10:26, всього редагувалось 5 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Повідомлень: 5269
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5442 раз.
Подякували: 2426 раз.
Профіль
2
1
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:21
Василь-Рівне написав:
А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази?
Топ-менеджер Бахматюка не може таке пояснити )
SmoothPimp
Повідомлень: 9
З нами з: 02.10.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:22
somilitark написав: vitaliian написав: uaprofi написав:
3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре?
пускать его на 2й-3й-5й круг пока % не компенсируют курсовую разницу.
Приколы нашего городка.
10% брутто в год при многократном девале???
Так можно и не дожить до "себестоимости".
Тем более интервалы девалов у нас уже не по 15 лет,а всего навсего 5+-.
Очень мудрый совет,Доллярчик не даст соврать
Надо по ситуации смотреть и ставке.Например вышел человек в декабре из депо при курсе 29.Легко отделался,бери доллар/евро/золото/ в зависимости от цен и размера суммы.35?Можно и снова на полгода, вполне.
goldfinger
Повідомлень: 574
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 274 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:25
Доброе утро. Имхо, будет откат 20-30 коп. Топливо кончилось. У кого есть данные по вчерашним объемам продажи НБУ?
knoppixx
Повідомлень: 346
З нами з: 19.02.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:30
Судя по графику, НБУ с утра решил всех напугать. Не берусь утверждать что так и есть, это только мое предположение )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 37847
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3636 раз.
Подякували: 10637 раз.
Профіль
52
18
2
1
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:31
SmoothPimp написав: Василь-Рівне написав:
А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази?
Топ-менеджер Бахматюка не може таке пояснити )
Цікаво, здатний він пояснити, чому і при ревальвації в багатьох країнах зростає експорт.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
Повідомлень: 1328
З нами з: 07.10.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 352 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:37
Жечь резервы перед пиковыми выплатами - это в стиле папиредников. а чем будут гасить на 35-40?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
Повідомлень: 2641
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1061 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:38
НБУ вчера продал почти $100 млн, для сдерживания роста курса доллара. ( 2769 млн.грн в эквиваленте )
Востаннє редагувалось
zzzzzz
в Сер 22 лип, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
Повідомлень: 37847
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3636 раз.
Подякували: 10637 раз.
Профіль
52
18
2
1
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:38
knoppixx написав:
Доброе утро. Имхо, будет откат 20-30 коп. Топливо кончилось. У кого есть данные по вчерашним объемам продажи НБУ?
Заберу у вас любой объём по 27.4.... облегчу вам ожидание)
PS4
Повідомлень: 437
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:40
У нерезов топлива на 100 млрд Овгз продавать)
PS4
Повідомлень: 437
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
7070
1597201
Вів 21 лип, 2020 23:25 ЛОБ
19483
2406365
496
105897