Додано: Сер 22 лип, 2020 10:31

SmoothPimp написав: Василь-Рівне написав: А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази?

Топ-менеджер Бахматюка не може таке пояснити ) Топ-менеджер Бахматюка не може таке пояснити )

Цікаво, здатний він пояснити, чому і при ревальвації в багатьох країнах зростає експорт. Цікаво, здатний він пояснити, чому і при ревальвації в багатьох країнах зростає експорт.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell