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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6021602260236024>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 171
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
46%
79
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:16

[quote="5019618:SmoothPimp"]Укрепление гривны в 2019 году стало причиной падения экономики, - Петрашко
[quote]

А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? Зелебобікам аби що молоти щоб виправдати своє повне профанство в економіці. Вони ніяк не можуть втямити, що потрібно працювати, а не грати серіал і шукати винних "папєрєднікав".
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 22 лип, 2020 10:26, всього редагувалось 5 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази?

Топ-менеджер Бахматюка не може таке пояснити )
SmoothPimp
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:22

  somilitark написав:
  vitaliian написав:
  uaprofi написав:3. что делать тем у кого грндепозит заканчивается в декабре?
пускать его на 2й-3й-5й круг пока % не компенсируют курсовую разницу.


Приколы нашего городка.
10% брутто в год при многократном девале???
Так можно и не дожить до "себестоимости".
Тем более интервалы девалов у нас уже не по 15 лет,а всего навсего 5+-.

Очень мудрый совет,Доллярчик не даст соврать 8)

Надо по ситуации смотреть и ставке.Например вышел человек в декабре из депо при курсе 29.Легко отделался,бери доллар/евро/золото/ в зависимости от цен и размера суммы.35?Можно и снова на полгода, вполне.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро. Имхо, будет откат 20-30 коп. Топливо кончилось. У кого есть данные по вчерашним объемам продажи НБУ?
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:30

Судя по графику, НБУ с утра решил всех напугать. Не берусь утверждать что так и есть, это только мое предположение )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:31

  SmoothPimp написав:
  Василь-Рівне написав:А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази?

Топ-менеджер Бахматюка не може таке пояснити )

Цікаво, здатний він пояснити, чому і при ревальвації в багатьох країнах зростає експорт.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:37

Жечь резервы перед пиковыми выплатами - это в стиле папиредников. а чем будут гасить на 35-40?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:38

НБУ вчера продал почти $100 млн, для сдерживания роста курса доллара. ( 2769 млн.грн в эквиваленте )
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 22 лип, 2020 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:38

  knoppixx написав:Доброе утро. Имхо, будет откат 20-30 коп. Топливо кончилось. У кого есть данные по вчерашним объемам продажи НБУ?

Заберу у вас любой объём по 27.4.... облегчу вам ожидание)
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У нерезов топлива на 100 млрд Овгз продавать)
PS4
 
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