Одна сотка... т.е. 100 млн. долларов по 27,77 - уже ушла с утра за несколько минут.
Вторая - выставлена по 27,80. Ждем-с.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:42
Одна сотка... т.е. 100 млн. долларов по 27,77 - уже ушла с утра за несколько минут.
Вторая - выставлена по 27,80. Ждем-с.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по 23 доляр некомунепотрібний був. А зараз гребуть по28+
Дивні люди.
Вангую на 31 грудня 26.42
Евро в течении года дойдёт до кросс курса в 1,65, а потм в течении следующего года кросс курс составит 1,02 (американские, извините, европейские горки организуют в очередной раз)
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