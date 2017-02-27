Додано: Сер 22 лип, 2020 10:42

Одна сотка... т.е. 100 млн. долларов по 27,77 - уже ушла с утра за несколько минут.

Вторая - выставлена по 27,80. Ждем-с.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.