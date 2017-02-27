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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6021602260236024

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 171
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
46%
79
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:42

Одна сотка... т.е. 100 млн. долларов по 27,77 - уже ушла с утра за несколько минут.
Вторая - выставлена по 27,80. Ждем-с.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по 23 доляр некомунепотрібний був. А зараз гребуть по28+
Дивні люди.
Вангую на 31 грудня 26.42

Евро в течении года дойдёт до кросс курса в 1,65, а потм в течении следующего года кросс курс составит 1,02 (американские, извините, европейские горки организуют в очередной раз)
Yuri_61
 
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