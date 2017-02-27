Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 10:42
Одна сотка... т.е. 100 млн. долларов по 27,77 - уже ушла с утра за несколько минут. Вторая - выставлена по 27,80. Ждем-с.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:48
по 23 доляр некомунепотрібний був. А зараз гребуть по28+
Хто ці дивакуваті люди, які полюбляють доляр від 27+ Не звертаю увагу на дляр, вищий за 27 Сьогодні підемо вниз. Вангую на 31 грудня 26.42 В кінці дня сьогодні подякуйте мене за цей прогноз Евро в течении года дойдёт до кросс курса в 1,65, а потм в течении следующего года кросс курс составит 1,02 (американские, извините, европейские горки организуют в очередной раз)
Востаннє редагувалось
Yuri_61
в Сер 22 лип, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:57
Нерезы за 7 торговых дней продали ОВГЗ на 3,3 млрд.грн.
С начала июля на 5,2 млрд.грн.
От максимума 19 февраля сокращение 35,5 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:58
Yuri_61 написав:
по 23 доляр некомунепотрібний був. А зараз гребуть по28+
Хто ці дивакуваті люди, які полюбляють доляр від 27+
Не звертаю увагу на дляр, вищий за 27
Сьогодні підемо вниз. Вангую на 31 грудня 26.42
Евро в течении года дойдёт до кросс курса в 1,65, а потм в течении следующего года кросс курс составит 1,02 (американские, извините, европейские горки организуют в очередной раз)
Оце ну дуже вже конкретний прогноз ...
Віповідаєте ? Особливо про євро ...
Puente
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:07
knoppixx написав:
Доброе утро. Имхо, будет откат 20-30 коп.
Откат есть. Хотел написать небольшой, но смотрю появились продажи ниже 28.
Харьков 27.80..27.85 - 27.94..28.05. Курс продажи понизился от 5 до 16 копеек. Прием соответственно от 5 до 10 копеек.
Patrick
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:17
Patrick Межбанк выкупил утренний откат, и пошел выше
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:18
Puente написав:
Оце ну дуже вже конкретний прогноз ...
Віповідаєте ? Особливо про євро ...
це лише мій прогноз на підставі вивчення поведінки валютних гравців внутрішніх і зовнішніх
Yuri_61
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:38
zzzzzz написав: Patrick
Межбанк выкупил утренний откат, и пошел выше
Остановку спрогнозировать становится все труднее.. Ну все-таки 10 коп. сбросили
Отдача ровно 28.
Patrick
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:40
27.85-27.88/28.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:41
Nighthawk написав:
пан досі вважає, що я купив дорого на піку курса?
1.152 на форексі рівно завтра 31.90-32.00 на прийом у валютчиків. Прикупив ще 1к євро на кредитну гривню по 31.68 у ГазМясі онлайн. Тепер я точно ФСЬО
Ждьом атката для фіксації профіту...
Ждите, ждите... Я свои евро вчера слил по 1.1425 и не жалею - еще раз подтверждаю публично. А Вы ловите свои копейки на пике курса! Заработаете 200 грн на своей "штуке". Тоже деньги. Если успеете сдать конечно...
Мне мои полученные за евро доллары приносят гораздо большую прибыль, чем эти Ваши метания с евро.
yuri_m
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