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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60226023602460256026>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 174
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
47%
82
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:42

Одна сотка... т.е. 100 млн. долларов по 27,77 - уже ушла с утра за несколько минут.
Вторая - выставлена по 27,80. Ждем-с.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

по 23 доляр некомунепотрібний був. А зараз гребуть по28+
Хто ці дивакуваті люди, які полюбляють доляр від 27+
Не звертаю увагу на дляр, вищий за 27

Сьогодні підемо вниз.
Вангую на 31 грудня 26.42

В кінці дня сьогодні подякуйте мене за цей прогноз
Евро в течении года дойдёт до кросс курса в 1,65, а потм в течении следующего года кросс курс составит 1,02 (американские, извините, европейские горки организуют в очередной раз)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:57

Нерезы за 7 торговых дней продали ОВГЗ на 3,3 млрд.грн.
С начала июля на 5,2 млрд.грн.
От максимума 19 февраля сокращение 35,5 млрд.грн.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:58

  Yuri_61 написав:по 23 доляр некомунепотрібний був. А зараз гребуть по28+
Хто ці дивакуваті люди, які полюбляють доляр від 27+
Не звертаю увагу на дляр, вищий за 27

Сьогодні підемо вниз.
Вангую на 31 грудня 26.42

Евро в течении года дойдёт до кросс курса в 1,65, а потм в течении следующего года кросс курс составит 1,02 (американские, извините, европейские горки организуют в очередной раз)


Оце ну дуже вже конкретний прогноз ...
Віповідаєте ? Особливо про євро ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:07

  knoppixx написав:Доброе утро. Имхо, будет откат 20-30 коп.

Откат есть. Хотел написать небольшой, но смотрю появились продажи ниже 28.
Харьков 27.80..27.85 - 27.94..28.05. Курс продажи понизился от 5 до 16 копеек. Прием соответственно от 5 до 10 копеек.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:17

Patrick
Межбанк выкупил утренний откат, и пошел выше
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:18

  Puente написав:
Оце ну дуже вже конкретний прогноз ...
Віповідаєте ? Особливо про євро ...

це лише мій прогноз на підставі вивчення поведінки валютних гравців внутрішніх і зовнішніх
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:38

  zzzzzz написав:Patrick
Межбанк выкупил утренний откат, и пошел выше

Остановку спрогнозировать становится все труднее.. Ну все-таки 10 коп. сбросили :| Отдача ровно 28.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:40

27.85-27.88/28.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:41

  Nighthawk написав:пан досі вважає, що я купив дорого на піку курса? :mrgreen:
1.152 на форексі рівно завтра 31.90-32.00 на прийом у валютчиків. Прикупив ще 1к євро на кредитну гривню по 31.68 у ГазМясі онлайн. Тепер я точно ФСЬО :lol:
Ждьом атката для фіксації профіту...

Ждите, ждите... Я свои евро вчера слил по 1.1425 и не жалею - еще раз подтверждаю публично. А Вы ловите свои копейки на пике курса! Заработаете 200 грн на своей "штуке". Тоже деньги. Если успеете сдать конечно...

Мне мои полученные за евро доллары приносят гораздо большую прибыль, чем эти Ваши метания с евро.
yuri_m
 
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