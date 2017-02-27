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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6023602460256026>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 174
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
47%
82
Ніяких змін не очікую
17%
29
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, так а на чем растет евро к доллару? Вроде бы в ЕС обо всём уже договорились, причем не сегодня. А на чем рост именно сегодня?
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:44

  vitaliian написав:а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)

частично вы правы , там оборот 1-3 дня.
Но если так считать то интернет магазин который работает по принципу дроп шипинга с наценкой 30% -40% и оборачиваемостью 2 дня
имеет 30% * 180 = 5400% дохода годовых (минус налоги и прочие затраты)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:47

  yama написав:
  vitaliian написав:а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)

частично вы правы , там оборот 1-3 дня.
Но если так считать то интернет магазин который работает по принципу дроп шипинга с наценкой 30% -40% и оборачиваемостью 2 дня
имеет 30% * 180 = 5400% дохода годовых (минус налоги и прочие затраты)

Шикарный бизнес
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:49

  Patrick написав:
  knoppixx написав:Доброе утро. Имхо, будет откат 20-30 коп.

Откат есть. Хотел написать небольшой, но смотрю появились продажи ниже 28.
Харьков 27.80..27.85 - 27.94..28.05. Курс продажи понизился от 5 до 16 копеек. Прием соответственно от 5 до 10 копеек.
вчера налил я страждущим по 27.9, теперь не знаю, что делать, откупиться чуть дешевле в банке или еще подождать, не ясно, что с топливом.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:54

Похоже, откат на сегодня закончился - после небольшого снижения выросли на 3 копейки от курсов открытия.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:54

  Andrew_ написав:
  yama написав:
  vitaliian написав:а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)

частично вы правы , там оборот 1-3 дня.
Но если так считать то интернет магазин который работает по принципу дроп шипинга с наценкой 30% -40% и оборачиваемостью 2 дня
имеет 30% * 180 = 5400% дохода годовых (минус налоги и прочие затраты)

Шикарный бизнес

Часто такой бизнес настолько же шикарный, насколько же и стрёмный и с периодическими влётами.
Так что такая премия за риск выглядит адекватной.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:54

  p_vovk74 написав:Коллеги, так а на чем растет евро к доллару? Вроде бы в ЕС обо всём уже договорились, причем не сегодня. А на чем рост именно сегодня?


на том, что и раньше: олени меняют доллары на евро, так как услышали, что США одномоментно напечатали 6 трюликов доляров
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:Но если так считать то интернет магазин который работает по принципу дроп шипинга с наценкой 30% -40% и оборачиваемостью 2 дня
имеет 30% * 180 = 5400% дохода годовых (минус налоги и прочие затраты)

Як би це було правдою, а не примітивною галіматьію, то всі кошти світу було би в Україні, а гривня була би світовою резервною валютою №1
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:10

Бензин знову подорожчав: ціни на українських АЗС

https://www.obozrevatel.com/ukr/auto/ne ... ih-azs.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.07.2020.......................27,7674
Доллар прибавил 10 копеек.
Условно (похоже, что активность началась до 10) открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 3 копеек. После утреннего кофе опустились на копейку и сузили спред до рабочих 2 копеек. Немного постояв, около 11 выросли на 5 копеек и снова остановились.

НБУ вчера продал 100 млн.
Остатки на коррсчетах очень незначительно сократились. Основными факторами стали интервенция НБУ и сокращение объема суточных сертификатов, которые друг друга уравновесили. Из мелочи обращает на себя внимание досрочный возврат сати тендерного рефинанса.

В понедельник объем валютного рынка атипично для понедельника вырос с 356.2 до 451.7 млн. Обороты чистые. Общий рост произошел из-за активности банков. Объемы клиентских заявок показали разнонаправленную динамику. Предложение немного упало, а спрос увеличился и вышел в лидеры. Ежедневная перемена знака баланса продолжилась.
Сибарит
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