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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 12:43
НБУ там что стоит стеной на 27.80 ?
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Zebra
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:43
Можете пора сливать, по 27.9?
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 22 лип, 2020 12:54
Zebra написав:
НБУ там что стоит стеной на 27.80 ?
Да обед у людей! Просто обед. Сейчас покушают вкусно и сытно, да и пойдут дальше гнать курс вверх. Не спешите с козами на торг...
Опт на время застыл на отметках 27.95-27.99.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Сер 22 лип, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:10
Oleg_Sa написав:
Можете пора сливать, по 27.9?
МОЖЕТЕ.
Сливайте всё.
Один х...В унитазе воды нет!
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:14
27,80-27,85/28,00
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:18
Покупка подросла, с утра было по 80, сейчас уже по 90 покупают.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:19
Andrew_ написав: yama написав: vitaliian написав:
а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)
частично вы правы , там оборот 1-3 дня.
Но если так считать то интернет магазин который работает по принципу дроп шипинга с наценкой 30% -40% и оборачиваемостью 2 дня
имеет 30% * 180 = 5400% дохода годовых (минус налоги и прочие затраты)
Шикарный бизнес
ничего шикарного, если, чтобы иметь эти 30%, нужно потратить 25-29% на рекламу.
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VladPL
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:26
zzzzzz написав:
Покупка подросла, с утра было по 80, сейчас уже по 90 покупают.
То явные барыги по 80 принимали. У адекватных ниже 88 не опускался приём. Сейчас правда и розница немного расслабилась с 93, берут по 90 на себя. Но опт как стоял 95, так и стоит. Просто подтянули ближе продажу с 28.05 до 27.99. Но обороты хорошие в обе стороны! Видимо локальная стабилизация наступила. А после того, как банкиры откушают и вернутся на торги, посмотрим.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Сер 22 лип, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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yuri_m
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:27
Василь-Рівне написав: yama написав:
Но если так считать то интернет магазин который работает по принципу дроп шипинга с наценкой 30% -40% и оборачиваемостью 2 дня
имеет 30% * 180 = 5400% дохода годовых (минус налоги и прочие затраты)
Як би це було правдою, а не примітивною галіматією, то всі кошти світу було би в Україні, а гривня була би світовою резервною валютою №1
Це ж тільки у %% шикарно виглядає, а якщо зважити, що там оборот мізерний...
А як тільки мова зайде про більш серйозні гроші, одразу виявиться, що 30-40% мають обернутися на 3-4%...
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:44
xsh написав:
Заявки по спросу на нале существенно превышают предложение, однако нальный курс не опережает межбанк. Почему?
Ну наконец-то пошел разбег сохатых спортсменов в кедах.
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xsh
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