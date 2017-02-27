RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6024602560266027>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 176
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
84
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ там что стоит стеной на 27.80 ?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8660
З нами з: 21.09.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:43

Можете пора сливать, по 27.9?
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 12:54

  Zebra написав:НБУ там что стоит стеной на 27.80 ?

Да обед у людей! Просто обед. Сейчас покушают вкусно и сытно, да и пойдут дальше гнать курс вверх. Не спешите с козами на торг...

Опт на время застыл на отметках 27.95-27.99.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 22 лип, 2020 13:16, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 821
З нами з: 25.11.08
Подякував: 68 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:10

  Oleg_Sa написав:Можете пора сливать, по 27.9?

МОЖЕТЕ.

Сливайте всё.
Один х...В унитазе воды нет!
:mrgreen:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1701
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1954 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:14

27,80-27,85/28,00
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 07.10.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:18

Покупка подросла, с утра было по 80, сейчас уже по 90 покупают.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37850
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3636 раз.
Подякували: 10651 раз.
 
Профіль
52
18
2
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:19

  Andrew_ написав:
  yama написав:
  vitaliian написав:а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)

частично вы правы , там оборот 1-3 дня.
Но если так считать то интернет магазин который работает по принципу дроп шипинга с наценкой 30% -40% и оборачиваемостью 2 дня
имеет 30% * 180 = 5400% дохода годовых (минус налоги и прочие затраты)

Шикарный бизнес


ничего шикарного, если, чтобы иметь эти 30%, нужно потратить 25-29% на рекламу.
VladPL
 
Повідомлень: 825
З нами з: 17.07.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:26

  zzzzzz написав:Покупка подросла, с утра было по 80, сейчас уже по 90 покупают.

То явные барыги по 80 принимали. У адекватных ниже 88 не опускался приём. Сейчас правда и розница немного расслабилась с 93, берут по 90 на себя. Но опт как стоял 95, так и стоит. Просто подтянули ближе продажу с 28.05 до 27.99. Но обороты хорошие в обе стороны! Видимо локальная стабилизация наступила. А после того, как банкиры откушают и вернутся на торги, посмотрим.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 22 лип, 2020 13:28, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 821
З нами з: 25.11.08
Подякував: 68 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:27

  Василь-Рівне написав:
  yama написав:Но если так считать то интернет магазин который работает по принципу дроп шипинга с наценкой 30% -40% и оборачиваемостью 2 дня
имеет 30% * 180 = 5400% дохода годовых (минус налоги и прочие затраты)

Як би це було правдою, а не примітивною галіматією, то всі кошти світу було би в Україні, а гривня була би світовою резервною валютою №1


Це ж тільки у %% шикарно виглядає, а якщо зважити, що там оборот мізерний...
А як тільки мова зайде про більш серйозні гроші, одразу виявиться, що 30-40% мають обернутися на 3-4%... :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 657
З нами з: 19.02.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:44

  xsh написав:Заявки по спросу на нале существенно превышают предложение, однако нальный курс не опережает межбанк. Почему?

Ну наконец-то пошел разбег сохатых спортсменов в кедах.
xsh
 
Повідомлень: 96
З нами з: 31.08.12
Подякував: 187 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6024602560266027>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 706, 707, 708
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7073 1597585
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 12:32
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19483 2406512
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 00:08
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 105930
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87937)
22.07.2020 13:52
Рынок ОВГЗ (1565)
22.07.2020 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.