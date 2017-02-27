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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6024602560266027

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 178
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
86
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это хорошо что у нас демократия,видимо такой срач на Тв и форумах начался,что девала испугались зелёные и резко включили на межбанке поливалку.
Ну хоть до выборов постоим на более менее адекватных значениях.

Ну а дальше уже на новые высоты,зависит от их дурости и глубины падения экономики и наполнения бюджета,пока там ничего радостного))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Евро нацелилось на 1,175
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 13:57

13:14
На рынке появился Citibank с покупкой.

Снова пошли вверх.
Миняйло массово 27.92 на себя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:38

Шмигаль: На підготовку "до зими" вже витратили 6 мільярдів, запаси газу рекордні і становлять 21 мільярд кубометрів. Те саме стосується вугілля, за словами Шмигаля ТЕЦ забезпечені паливом у достатньому обсязі.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:45

  jump написав:Шмигаль: На підготовку "до зими" вже витратили 6 мільярдів, запаси газу рекордні і становлять 21 мільярд кубометрів. Те саме стосується вугілля, за словами Шмигаля ТЕЦ забезпечені паливом у достатньому обсязі.

Это плохие новости для бюджета, означает, что ожидать серьезных поступлений от импорта энергоресурсов не следует. Ну а там печатный станочек допечатает, сами понимаете.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что там на МБ, сколько НБУ уже слил? Полмиллиарда или миллиард? Почему ценник на одном месте с 11 часов замер?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:57

Нушо марафон закінчився,тепер болтаночка 27.70-28.10 нашевсьо

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто рискнет взять евро за кредитные средства???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:03

  Nazarkino написав:Нушо марафон закінчився,тепер болтаночка 27.70-28.10 нашевсьо

*Відправлено з Чату

ниже 28 покупай, выше 28 продавай? :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:04

  ihorsic написав:Кто рискнет взять евро за кредитные средства???

Это слишком. Тем более, когда валюты на ручном управлении. Лопнет какой-то дойчебанк и отправят его ниже паритета на какое-то время. Этого никто не знает.
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