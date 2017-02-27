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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 13:51
Это хорошо что у нас демократия,видимо такой срач на Тв и форумах начался,что девала испугались зелёные и резко включили на межбанке поливалку.
Ну хоть до выборов постоим на более менее адекватных значениях.
Ну а дальше уже на новые высоты,зависит от их дурости и глубины падения экономики и наполнения бюджета,пока там ничего радостного))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:53
Евро нацелилось на 1,175
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V tehno-teplo
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:57
13:14
На рынке появился Citibank с покупкой.
Снова пошли вверх.
Миняйло массово 27.92 на себя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:38
Шмигаль: На підготовку "до зими" вже витратили 6 мільярдів, запаси газу рекордні і становлять 21 мільярд кубометрів. Те саме стосується вугілля, за словами Шмигаля ТЕЦ забезпечені паливом у достатньому обсязі.
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jump
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:45
jump написав:
Шмигаль: На підготовку "до зими" вже витратили 6 мільярдів, запаси газу рекордні і становлять 21 мільярд кубометрів. Те саме стосується вугілля, за словами Шмигаля ТЕЦ забезпечені паливом у достатньому обсязі.
Это плохие новости для бюджета, означает, что ожидать серьезных поступлений от импорта энергоресурсов не следует. Ну а там печатный станочек допечатает, сами понимаете.
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Zebra
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:48
Что там на МБ, сколько НБУ уже слил? Полмиллиарда или миллиард? Почему ценник на одном месте с 11 часов замер?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:57
Нушо марафон закінчився,тепер болтаночка 27.70-28.10 нашевсьо*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: Сер 22 лип, 2020 14:57
Кто рискнет взять евро за кредитные средства???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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ihorsic
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:03
Nazarkino написав:
Нушо марафон закінчився,тепер болтаночка 27.70-28.10 нашевсьо*Відправлено з Чату
ниже 28 покупай, выше 28 продавай?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 15:04
ihorsic написав:
Кто рискнет взять евро за кредитные средства???
Это слишком. Тем более, когда валюты на ручном управлении. Лопнет какой-то дойчебанк и отправят его ниже паритета на какое-то время. Этого никто не знает.
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