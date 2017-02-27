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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60266027602860296030>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 178
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
86
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:34

  ihorsic написав:Кто рискнет взять евро за кредитные средства???

Евро не тот инструмент для спекуляций.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:жета, означает, что ожидать серьезных поступлений от импорта энергоресурсов не следует. Ну а там печат

Це не зовсім так. Імпортери газу зараз массово качають в режимі митного складу і опускають в підземні газосховища. Тобто купили газ, але не розмитнили. Розмитнять - коли будуть продавати (а літом продавати явно ніхто цей газ не буде).
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:36

15:01
Закончились вторые 100 млн. долларов Нацбанка. Котировки сразу же поднялись выше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:38

  Stanislav_S написав:
  Zebra написав:жета, означает, что ожидать серьезных поступлений от импорта энергоресурсов не следует. Ну а там печат

Це не зовсім так. Імпортери газу зараз массово качають в режимі митного складу і опускають в підземні газосховища. Тобто купили газ, але не розмитнили. Розмитнять - коли будуть продавати (а літом продавати явно ніхто цей газ не буде).

Дякую за інфу. В будь-якому разі, чим дорожче імпорт енергоресурсів, тим активніше зростаюсь доходи та видатки бюджету з року в рік.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

почему такой ажиатаж на МБ на USD $ ?
ведь доляру многие эксперды в скором времени прогнозируют кирдык как мировой резервной валюте (как впрочем и самим США) это любимая тема в стране агрессора - каждый год хоронить США и их доллар, к ним запрягаются и наши эксперты.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:52

  Yuri_61 написав:почему такой ажиатаж на МБ на USD $ ?

Загон Аленей :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:54

  Yuri_61 написав:почему такой ажиатаж на МБ на USD $ ?
ведь доляру многие эксперды в скором времени прогнозируют кирдык как мировой резервной валюте (как впрочем и самим США) это любимая тема в стране агрессора - каждый год хоронить США и их доллар, к ним запрягаются и наши эксперты.

на межбанке периодически появляются нерезиденты, Сити банк с выкупом, поэтому курс понемногу и растёт
AGK
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:54

  ihorsic написав:Кто рискнет взять евро за кредитные средства???

Я думал взять бакса за кредитные, когда только начали переваливать 27 и ушли Смолия, но вспомнив март не стал этого делать :mrgreen: :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:56

А евро прет, как на буфет. В шаге от 1.16 :shock:
Астанавитесь!(С)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 15:57

  Yuri_61 написав:почему такой ажиатаж на МБ на USD $ ?
ведь доляру многие эксперды в скором времени прогнозируют кирдык как мировой резервной валюте (как впрочем и самим США) это любимая тема в стране агрессора - каждый год хоронить США и их доллар, к ним запрягаются и наши эксперты.

Ваши да, запрягаются. А наши нет, своей головой думают. Потому и растет бакс на МБ. Посмотрите, что на внешнем рынке происходит: доллар завалили уже ниже плинтуса. А это значит, что ни сегодня-завтра он пойдет на хороший отскок вверх. Или вообще до выборов в США уйдет в рост! Ну хотя бы против того же евро. Вот наши заранее и гребут бакс, пока толпа радостно его сбрасывает. Он же "никому совсем не нужен". :D

Розница и опт тоже немного подросли после обеда:
розница 27.95-28.10
опт 28.00-28.03
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 22 лип, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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