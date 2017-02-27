Евро не тот инструмент для спекуляций.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:34
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це не зовсім так. Імпортери газу зараз массово качають в режимі митного складу і опускають в підземні газосховища. Тобто купили газ, але не розмитнили. Розмитнять - коли будуть продавати (а літом продавати явно ніхто цей газ не буде).
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:36
15:01
Закончились вторые 100 млн. долларов Нацбанка. Котировки сразу же поднялись выше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:38
Дякую за інфу. В будь-якому разі, чим дорожче імпорт енергоресурсів, тим активніше зростаюсь доходи та видатки бюджету з року в рік.
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
почему такой ажиатаж на МБ на USD $ ?
ведь доляру многие эксперды в скором времени прогнозируют кирдык как мировой резервной валюте (как впрочем и самим США) это любимая тема в стране агрессора - каждый год хоронить США и их доллар, к ним запрягаются и наши эксперты.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:54
на межбанке периодически появляются нерезиденты, Сити банк с выкупом, поэтому курс понемногу и растёт
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:54
Я думал взять бакса за кредитные, когда только начали переваливать 27 и ушли Смолия, но вспомнив март не стал этого делать
Жадность - порождает бедность
Додано: Сер 22 лип, 2020 15:57
Ваши да, запрягаются. А наши нет, своей головой думают. Потому и растет бакс на МБ. Посмотрите, что на внешнем рынке происходит: доллар завалили уже ниже плинтуса. А это значит, что ни сегодня-завтра он пойдет на хороший отскок вверх. Или вообще до выборов в США уйдет в рост! Ну хотя бы против того же евро. Вот наши заранее и гребут бакс, пока толпа радостно его сбрасывает. Он же "никому совсем не нужен".
Розница и опт тоже немного подросли после обеда:
розница 27.95-28.10
опт 28.00-28.03
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 22 лип, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
|