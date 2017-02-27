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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да, евро уже 1.16, будет на 1.175 ити.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:05
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:10
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................22.07.2020.............23.07.2020
дата розрахунку.................21.07.2020..............22.07.2020
Євро....................................31,6719...................32,1898
Долар США.........................27,6647...................27,7798
После полудня доллар прибавил еще копейку с четвертью.
Условно (похоже, что активность началась до 10) открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 3 копеек. После утреннего кофе опустились на копейку и сузили спред до рабочих 2 копеек. Немного постояв, около 11 выросли на 5 копеек и снова остановились.
Перед обедом прибавили полкопейки, а после обеда еще копейку.
Официальный курс встретили котировками 27.7950 - 27.8150. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Малый прирост обеспечен присутствием на рынке регулятора. Это, пожалуй, может снять с него обвинения в том, что он слишком по-разному реагирует на движения вверх и вниз. Похоже, стратегия заключается в том, что чем дольше длится движение в одном направлении, тем меньший шаг допускается.
Стоит отметить, что сегодня данные графика, построенного по данным Укрдилинга, после обеда на пару копеек расходятся с данными о интервенциях НБУ, поступающими "с полей". Как это трактовать, я пока не знаю.
Этот день в истории:
2019 - 25.6431 (-17) +213
2018 - 26.4461 (-3) +133
2017 - 25.8897 (-4)
2016 - 24.8126 (-0)
Назначен заместитель главы НБУ:
Кто такой, не знаю, но биография выглядит достаточно профильной, с работой в НБУ знаком. Явно не свадебный фотограф
Чуть-чуть в биографии смущает скорость получения дипломов.
Не все настолько склонны к финансовому стриптизу
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28! Фиксируй убыток и забудь как страшный сон эти гривнедепо!
В июле - августе 2019 доллар стремительно падал и взлетал, в среднем скажем было 25.5, условный гривнепатриот ложит это под 17.5 годовых, сейчас он получит 25.5*(1+0.175*0.805) = 29.09.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:28
Покупка налика с утра прибавила уже 15 коп . С 27,80 до 27,95.
Межбанк под закрытие начал приростать немножко
Живите своим умом!
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:30
Более корректно будет так:
25.5*(1+(0.175-0.04)*0.805) = 28.27
где 0.04 - средняя ставка по депозиту в долларе (в тот же период).
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:33
Мой олень, уговаривавший меня купить доллар на всю свободную гривну уже вторую неделю, сегодня наконец-то победил. С утра перевел гривну со всех текущих на счёт в Прокредите и купил на межбанке по 27.84 с учётом комиссии. Надеюсь, не прогадал, т. к. ожидания не самые радужные. А в долларе оно как-то намного поспокойнее...
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:35
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 16:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не мелите чушь
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так мало хто кладе долари на депо, так як бояться пізніше отримати гривнею по нецікавому курсу!
...я ще три роки тому написав це:
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