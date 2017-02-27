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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6027602860296030>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 178
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
86
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да, евро уже 1.16, будет на 1.175 ити.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:05

  varlo написав:Да, евро уже 1.16, будет на 1.175 ити.

Как думаете, 1 к 2 будет?
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................22.07.2020.............23.07.2020
дата розрахунку.................21.07.2020..............22.07.2020
Євро....................................31,6719...................32,1898
Долар США.........................27,6647...................27,7798
После полудня доллар прибавил еще копейку с четвертью.
Условно (похоже, что активность началась до 10) открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 3 копеек. После утреннего кофе опустились на копейку и сузили спред до рабочих 2 копеек. Немного постояв, около 11 выросли на 5 копеек и снова остановились.
Перед обедом прибавили полкопейки, а после обеда еще копейку.
Официальный курс встретили котировками 27.7950 - 27.8150. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Малый прирост обеспечен присутствием на рынке регулятора. Это, пожалуй, может снять с него обвинения в том, что он слишком по-разному реагирует на движения вверх и вниз. Похоже, стратегия заключается в том, что чем дольше длится движение в одном направлении, тем меньший шаг допускается.
Стоит отметить, что сегодня данные графика, построенного по данным Укрдилинга, после обеда на пару копеек расходятся с данными о интервенциях НБУ, поступающими "с полей". Как это трактовать, я пока не знаю.

Этот день в истории:
2019 - 25.6431 (-17) +213
2018 - 26.4461 (-3) +133

2017 - 25.8897 (-4)
2016 - 24.8126 (-0)

Назначен заместитель главы НБУ: https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-natsionalnogo-banku-priznachila-yuriya-geletiya-zastupnikom-golovi-natsionalnogo-banku
Кто такой, не знаю, но биография выглядит достаточно профильной, с работой в НБУ знаком. Явно не свадебный фотограф :)
Чуть-чуть в биографии смущает скорость получения дипломов.

  Долярчик написав:І ще - перше, ніж мене критикувати - де ваші скріни?

Не все настолько склонны к финансовому стриптизу :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28! Фиксируй убыток и забудь как страшный сон эти гривнедепо!
В июле - августе 2019 доллар стремительно падал и взлетал, в среднем скажем было 25.5, условный гривнепатриот ложит это под 17.5 годовых, сейчас он получит 25.5*(1+0.175*0.805) = 29.09.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:28

Покупка налика с утра прибавила уже 15 коп . С 27,80 до 27,95.

Межбанк под закрытие начал приростать немножко
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:30

  kianushkolosov написав:Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28! Фиксируй убыток и забудь как страшный сон эти гривнедепо!
В июле - августе 2019 доллар стремительно падал и взлетал, в среднем скажем было 25.5, условный гривнепатриот ложит это под 17.5 годовых, сейчас он получит 25.5*(1+0.175*0.805) = 29.09.

Более корректно будет так:
25.5*(1+(0.175-0.04)*0.805) = 28.27
где 0.04 - средняя ставка по депозиту в долларе (в тот же период).
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:33

  kianushkolosov написав:Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28!


Мой олень, уговаривавший меня купить доллар на всю свободную гривну уже вторую неделю, сегодня наконец-то победил. С утра перевел гривну со всех текущих на счёт в Прокредите и купил на межбанке по 27.84 с учётом комиссии. Надеюсь, не прогадал, т. к. ожидания не самые радужные. А в долларе оно как-то намного поспокойнее...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:35

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 16:37, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Yuri_61 написав:
  kianushkolosov написав:Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28! Фиксируй убыток и забудь как страшный сон эти гривнедепо!
В июле - августе 2019 доллар стремительно падал и взлетал, в среднем скажем было 25.5, условный гривнепатриот ложит это под 17.5 годовых, сейчас он получит 25.5*(1+0.175*0.805) = 29.09.

сейчас в Авале гривнедепозит 5,5%
все банки меняют по своей воли % по депозитам
и только не надо ля-ля, что не меняет, это прописано в договоре любого бангка: банк имеет право изменить % по вкладам по своему усмотрению
Не мелите чушь
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sergei написав:где 0.04 - средняя ставка по депозиту в долларе

Так мало хто кладе долари на депо, так як бояться пізніше отримати гривнею по нецікавому курсу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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