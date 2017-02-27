Додано: Сер 22 лип, 2020 16:10

Долярчик написав: І ще - перше, ніж мене критикувати - де ваші скріни? І ще - перше, ніж мене критикувати - де ваші скріни?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................22.07.2020.............23.07.2020дата розрахунку.................21.07.2020..............22.07.2020Євро....................................31,6719...................32,1898Долар США.........................27,6647...................После полудня доллар прибавил еще копейку с четвертью.Условно (похоже, что активность началась до 10) открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 3 копеек. После утреннего кофе опустились на копейку и сузили спред до рабочих 2 копеек. Немного постояв, около 11 выросли на 5 копеек и снова остановились.Перед обедом прибавили полкопейки, а после обеда еще копейку.Официальный курс встретили котировками 27.7950 - 27.8150. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия. Малый прирост обеспечен присутствием на рынке регулятора. Это, пожалуй, может снять с него обвинения в том, что он слишком по-разному реагирует на движения вверх и вниз. Похоже, стратегия заключается в том, что чем дольше длится движение в одном направлении, тем меньший шаг допускается.Стоит отметить, что сегодня данные графика, построенного по данным Укрдилинга, после обеда на пару копеек расходятся с данными о интервенциях НБУ, поступающими "с полей". Как это трактовать, я пока не знаю.Этот день в истории:2019 - 25.6431 (-17) +2132018 - 26.4461 (-3) +1332017 - 25.8897 (-4)2016 - 24.8126 (-0)Назначен заместитель главы НБУ:Кто такой, не знаю, но биография выглядит достаточно профильной, с работой в НБУ знаком. Явно не свадебный фотографЧуть-чуть в биографии смущает скорость получения дипломов.Не все настолько склонны к финансовому стриптизу