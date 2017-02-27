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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6027602860296030

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 178
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
86
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:43

ПУМБ 28,25 каждый день рост, когда разворот?
AGK
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:45

  Anadonta написав:
  kianushkolosov написав:Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28!


Мой олень, уговаривавший меня купить доллар на всю свободную гривну уже вторую неделю, сегодня наконец-то победил. С утра перевел гривну со всех текущих на счёт в Прокредите и купил на межбанке по 27.84 с учётом комиссии. Надеюсь, не прогадал, т. к. ожидания не самые радужные. А в долларе оно как-то намного поспокойнее...

Вы много не потеряли. В следующем году среднегодовой будет 36-37.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:47

Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп. Тренд очень медленно начинался, но в последнее время начал ускорятся. И вот это пугает. Динные тренды роста всегда могут забросить ценники очень высоко, и медленное начало, как раз говорит о его силе. То есть было время подключится всем желающим. Ну а теперь просто наблюдаем за ростом.



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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:57

Сегодня наличные курс на покупку за день прибавил 15 коп, с 27,80 до 27,95. Продажа прибавила 5 коп. Сейчас 28,05. Но еще не вечер.

Что касается межбанка. Открытие было на уровне вчерашнего закрытия 27,74 / 27,77 , за день с откатами курс вырос на 8 коп до 27,82 / 27,85 . Столь слабый рост был вызван снижением самого доллара в мире, который за день потерял 0,25% по отношению к другим валютам.

Курс Евро к гривне сегодня вырос вообще на 25 коп с 32,00 до 32,25
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:58

Промышленное производство продолжает стагнировать. В июне к маю приросли на 3,4%, но только из-за сверх-низкой базы сравнения - падение в годовом исчислении составило 5,6%.

Структура производства так же продолжает ухудшаться - чем выше передел, тем выше падение. Так, добывающая промышленность потеряла 4,9%, а перерабатывающая - 7%. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в сегменте машиностроения - обвал на 22,5% :(

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http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/90.doc
zРадио
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