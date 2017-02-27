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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:45
Вы много не потеряли. В следующем году среднегодовой будет 36-37.
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:47
Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп. Тренд очень медленно начинался, но в последнее время начал ускорятся. И вот это пугает. Динные тренды роста всегда могут забросить ценники очень высоко, и медленное начало, как раз говорит о его силе. То есть было время подключится всем желающим. Ну а теперь просто наблюдаем за ростом.
Живите своим умом!
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:57
Сегодня наличные курс на покупку за день прибавил 15 коп, с 27,80 до 27,95. Продажа прибавила 5 коп. Сейчас 28,05. Но еще не вечер.
Что касается межбанка. Открытие было на уровне вчерашнего закрытия 27,74 / 27,77 , за день с откатами курс вырос на 8 коп до 27,82 / 27,85 . Столь слабый рост был вызван снижением самого доллара в мире, который за день потерял 0,25% по отношению к другим валютам.
Курс Евро к гривне сегодня вырос вообще на 25 коп с 32,00 до 32,25
Живите своим умом!
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:58
Промышленное производство продолжает стагнировать. В июне к маю приросли на 3,4%, но только из-за сверх-низкой базы сравнения - падение в годовом исчислении составило 5,6%.
Структура производства так же продолжает ухудшаться - чем выше передел, тем выше падение. Так, добывающая промышленность потеряла 4,9%, а перерабатывающая - 7%. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в сегменте машиностроения - обвал на 22,5%
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