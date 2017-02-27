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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6028602960306031>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 178
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
86
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:43

ПУМБ 28,25 каждый день рост, когда разворот?
AGK
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:45

  Anadonta написав:
  kianushkolosov написав:Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28!


Мой олень, уговаривавший меня купить доллар на всю свободную гривну уже вторую неделю, сегодня наконец-то победил. С утра перевел гривну со всех текущих на счёт в Прокредите и купил на межбанке по 27.84 с учётом комиссии. Надеюсь, не прогадал, т. к. ожидания не самые радужные. А в долларе оно как-то намного поспокойнее...

Вы много не потеряли. В следующем году среднегодовой будет 36-37.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:47

Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп. Тренд очень медленно начинался, но в последнее время начал ускорятся. И вот это пугает. Динные тренды роста всегда могут забросить ценники очень высоко, и медленное начало, как раз говорит о его силе. То есть было время подключится всем желающим. Ну а теперь просто наблюдаем за ростом.



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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:57

Сегодня наличные курс на покупку за день прибавил 15 коп, с 27,80 до 27,95. Продажа прибавила 5 коп. Сейчас 28,05. Но еще не вечер.

Что касается межбанка. Открытие было на уровне вчерашнего закрытия 27,74 / 27,77 , за день с откатами курс вырос на 8 коп до 27,82 / 27,85 . Столь слабый рост был вызван снижением самого доллара в мире, который за день потерял 0,25% по отношению к другим валютам.

Курс Евро к гривне сегодня вырос вообще на 25 коп с 32,00 до 32,25
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:58

Промышленное производство продолжает стагнировать. В июне к маю приросли на 3,4%, но только из-за сверх-низкой базы сравнения - падение в годовом исчислении составило 5,6%.

Структура производства так же продолжает ухудшаться - чем выше передел, тем выше падение. Так, добывающая промышленность потеряла 4,9%, а перерабатывающая - 7%. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в сегменте машиностроения - обвал на 22,5% :(

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/90.doc
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:02

  zzzzzz написав:Нерезы вчера продали ОВГЗ на 360 млн.грн.
Подробный анализ позднее, ближе к 11:00.


Что-то не видно свежих данных, только за 21.07. в файле на сайте Нацбанка.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:03

  zzzzzz написав: Тренд очень медленно начинался, но в последнее время начал ускорятся. И вот это пугает.

Нерезы выходили давно, но по тихому. Уход Смолия их вспугнул и они ломанулись, приход Шевченка вспугнул ещё больше. Теперь пошла волна оленей. Вон уже отчеты пишут об удачном загоне.
Ускорение могло бы говорить о приближающемся развороте, но завтра пересмотр ставки НБУ может ещё больше подстегнуть курс. А потом пятничный рост. Но наличке уже явно трудно расти.
webinf
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:05

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Нерезы вчера продали ОВГЗ на 360 млн.грн.
Подробный анализ позднее, ближе к 11:00.


Что-то не видно свежих данных, только за 21.07. в файле на сайте Нацбанка.

я выложил таблицу с обновленными данными
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:17

  webinf написав:
  zzzzzz написав: Тренд очень медленно начинался, но в последнее время начал ускорятся. И вот это пугает.

Нерезы выходили давно, но по тихому. Уход Смолия их вспугнул и они ломанулись, приход Шевченка вспугнул ещё больше. Теперь пошла волна оленей. Вон уже отчеты пишут об удачном загоне.
Ускорение могло бы говорить о приближающемся развороте, но завтра пересмотр ставки НБУ может ещё больше подстегнуть курс. А потом пятничный рост. Но наличке уже явно трудно расти.

Совсем нетрудно.Если кричат шо загон,то это не загон.Основания есть,-выход из овгз с конвертацией,пожелания олигархов на 30 и,чуть не забыл,обслуживающих их властей.Пенсы и по 35 10 долларов покупать будут,но не они правят бал.Наш нарид это так,по приколу.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тем временем в мире доллар собирается ослабнуть.
Читаю Блумберг, например, это: "По мнению UBS Group AG, Швейцария, вероятно, будет названа США валютным манипулятором.

Швейцарцы, которые годами использовали валютные интервенции, чтобы помешать франку слишком подорожать, теперь отвечают всем трем критериям для манипуляторов, установленным США, а именно: высокий профицит торгового баланса и текущего счета плюс крупномасштабные интервенции, экономист Алессандро Пчела написала в записке для клиентов.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... f=v22ZEgym
https://novo.od.ua/
Волк
 
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