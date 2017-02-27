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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6028602960306031

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 178
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
48%
86
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:30

17-20:
Харьков 27.98 - 28.07 (утром 27.95 - 28.10),
диапазон цен наличного доллара: 27.95..27.98 - 28.07..28.10 (ПОВ, опт)

В Сумах и Полтаве курс после внутридневного снижения вернулся к утренним котировкам (9-50).

Сумы 27.80 - 28.10 (27.80 - 28.10)
Полтава 27.90 - 28.10 (27.90 - 28.10)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:31

  goldfinger написав:Совсем нетрудно.Если кричат шо загон,то это не загон.Основания есть,-выход из овгз с конвертацией,пожелания олигархов на 30 и,чуть не забыл,обслуживающих их властей.Пенсы и по 35 10 долларов покупать будут,но не они правят бал.Наш нарид это так,по приколу.

Я имел в виду интенсивность роста курса на наличке вчера и позавчера были намного выше. Сегодня рост вялый.
Пожелания олигархов и власти на 30 объясняю тремя версиями:
1. Увеличение наполнения бюджета от валютных составляющих.
2. Подороже слиться перед выборами для оплаты предвыборных расходов.
3. Подороже слиться для, возможно, новой волны ОВГЗ.
А может это сезонность. Уже заканчивают сбор зерновых.
webinf
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:35

zzzzzz Мы заходим (зашли) досрочно в очередной сезонный рост. При этом будут присутствовать и рост и коррекции. Темпы роста сложно оценить, но факторов роста вижу очень много.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:58

походу нужно было не доллар брать, а евро!
вот евро растёт таак растёт!!!
хотя и доллар дал 36 коппеек за два дня
сдавать сейчас? или четверг - пятница ещё даст копеек 30?

З.Ы. мне просто кредитку до 25 гасить
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:03

  zzzzzz написав:НБУ вчера продал почти $100 млн, для сдерживания роста курса доллара. ( 2769 млн.грн в эквиваленте )


НБУ вчера продал ровно 100 млн. по 27,69.
Сегодня еще 200: 100 по 27,77 и 100 по 27,80. Вечером поставил на продажу третью сотню по 27,85, но на нее уже желающих не было.
Итого, 300 млн. за два дня.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:11

  zzzzzz написав:Сегодня наличные курс на покупку за день прибавил 15 коп, с 27,80 до 27,95. Продажа прибавила 5 коп. Сейчас 28,05. Но еще не вечер.

Что касается межбанка. Открытие было на уровне вчерашнего закрытия 27,74 / 27,77 , за день с откатами курс вырос на 8 коп до 27,82 / 27,85 . Столь слабый рост был вызван снижением самого доллара в мире, который за день потерял 0,25% по отношению к другим валютам.

Курс Евро к гривне сегодня вырос вообще на 25 коп с 32,00 до 32,25


Интервенциями НБУ, мир тут ни при чем.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:20

  Zebra написав:
  Anadonta написав:
  kianushkolosov написав:Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28!


Мой олень, уговаривавший меня купить доллар на всю свободную гривну уже вторую неделю, сегодня наконец-то победил. С утра перевел гривну со всех текущих на счёт в Прокредите и купил на межбанке по 27.84 с учётом комиссии. Надеюсь, не прогадал, т. к. ожидания не самые радужные. А в долларе оно как-то намного поспокойнее...

Вы много не потеряли. В следующем году среднегодовой будет 36-37.


Да, потерял совсем немного, т. к. процентов на 90 давно был в валюте. На сегодня оставил гривну только на текущие расходы...
Думаю, озвученная вами цифра - это еще не самый плохой сценарий. Последнее время все чаще слышу мнения о девальвации до 50 - 55 грн. за доллар. Надеюсь, этот вариант так и останется "страшилкой", но даже если мы увидим "всего лишь" 30 - 35, почему бы не купить сейчас по цене около 28?
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kianushkolosov написав:Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів, що перебувають в обігу, перенесених на початку липня на тлі відставки глави Нацбанку.
Як повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах, у середу відбудеться конференц-дзвінок з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщено випуск доларових євробондів із погашенням у березні 2033 року.
Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням у 2021 та 2022 роках на суму до $750 млн.
Організатори залишилися ті самі, що й у запущеної в червні, але скасованої у результаті операції - Goldman Sachs та J.P.Morgan.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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