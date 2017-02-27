Додано: Сер 22 лип, 2020 18:20

Zebra написав: Anadonta написав: kianushkolosov написав: Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28! Вот как не поддаться панике в такие сложные моменты? Внутренний олень стучит уже всеми копытами: Прыгай в последний вагон по 28!



Мой олень, уговаривавший меня купить доллар на всю свободную гривну уже вторую неделю, сегодня наконец-то победил. С утра перевел гривну со всех текущих на счёт в Прокредите и купил на межбанке по 27.84 с учётом комиссии. Надеюсь, не прогадал, т. к. ожидания не самые радужные. А в долларе оно как-то намного поспокойнее... Мой олень, уговаривавший меня купить доллар на всю свободную гривну уже вторую неделю, сегодня наконец-то победил. С утра перевел гривну со всех текущих на счёт в Прокредите и купил на межбанке по 27.84 с учётом комиссии. Надеюсь, не прогадал, т. к. ожидания не самые радужные. А в долларе оно как-то намного поспокойнее...

Вы много не потеряли. В следующем году среднегодовой будет 36-37. Вы много не потеряли. В следующем году среднегодовой будет 36-37.

Да, потерял совсем немного, т. к. процентов на 90 давно был в валюте. На сегодня оставил гривну только на текущие расходы...Думаю, озвученная вами цифра - это еще не самый плохой сценарий. Последнее время все чаще слышу мнения о девальвации до 50 - 55 грн. за доллар. Надеюсь, этот вариант так и останется "страшилкой", но даже если мы увидим "всего лишь" 30 - 35, почему бы не купить сейчас по цене около 28?