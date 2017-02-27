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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6029603060316032

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 180
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
88
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 18:48

  ihorsic написав:Кто рискнет взять евро за кредитные средства???

можно и нужно но только если Вы владелец этого банка
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:06

Хто всравсь?

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко розкритикував монетарну політику НБУ, звинувативши Нацбанк у спекуляціях і падінні ВВП України. «НБУ стояв на своєму, бо звик, що банки не кредитують». Якби дискусії з регулятором не було, ставка лишилась би на рівні понад 10%. Петрашко не бачить негативу, якщо облікова ставка буде нижче інфляції, бо банки все-одно закладають у кредити свою маржу та ризики неповернення позики.
https://ua.news/ua/mynekonomyky-obvynyl ... nyh-bumag/

Щось не можу пригадати, а що конкретно зроблено Міністерством та Петрашком для розвитку економіки або для стримування падіння ВВП? Які заходи було вжито? Банки не кредитують? А чому Експортно-кредитне агентство, яке створили папередники для кредитування реального сектору, так і не запрацювало? :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:09

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера продал почти $100 млн, для сдерживания роста курса доллара. ( 2769 млн.грн в эквиваленте )


НБУ вчера продал ровно 100 млн. по 27,69.
Сегодня еще 200: 100 по 27,77 и 100 по 27,80. Вечером поставил на продажу третью сотню по 27,85, но на нее уже желающих не было.
Итого, 300 млн. за два дня.


27.84+ - Должны завтра дотянутся.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:10

для тех кто не умеет считать, напоминаю подсчет:

32+ курс критичный на 2021 ИЛИ если успели купить по 24.5 и продать в Марте 28+. То критичный курс 33-37!!!

  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:28грн + (15%)12% 3.3 = 31.3грн

будет 31.3? и будет ли летом 2021?

при 28 и депо под 15 грязными действительно есть запас.
но так нельзя считать, это не точно.
нужно учитывать процент по возможному валютному вкладу в аналогичном банке.


например, мы слились при курсе 28 Март, при короне (за 5 лет максимум был 28.4-28.5)
1-1.5 месяца держали под 10%, 0.83% в год.

Купили по 26.65.

28+0.23 = 28.23

28.23-26.65=1.5

1.5+28.8=30.2


Когда продавать будем?? В декабре условные 28?
28-26.5=1.5

30.2+1.5=31.7 . Выиграшь 31.7 если так будет.

Я покупал по 26.65 и продавал по 27.

12% от 28 - 3.36 = 31.36
14%-17% (удалось выжить максимум овернайт + спекуляция: около 14%-17%) 14% от 28 - 3.92 = ~32.00
16% от 28 - 4.48 = 32.48


Вам выграшь на спекуляции - ~31.7, а депо до восстребования 32. Разница +0.45грн.

Шило поменял на мыло :lol: :lol: :lol: Если будет 29 курс зимой, то тогда уже лучше.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:30

[quote="5019976:zzzzzz"]Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп.


......
Але моє повідомлення, ще півтори тиждня по тому, про те, що через 3 тиждні курс буде 30 потерли на всіх гілках, де я про це написав, а мене на тиждень відправили паритися за флуд.
От це як пояснити?
До того ж я це написав за 5 днів до заяви Смолія.
У мене питання, навіщо це повідомлення зтерли від усюди, яка була мета?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:31

  AGK написав:ПУМБ 28,25 каждый день рост, когда разворот?


Алекс 2006 знает точно, но почему то не скажет.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:35

  fler написав:Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко розкритикував монетарну політику НБУ, звинувативши Нацбанк у спекуляціях і падінні ВВП України.
https://ua.news/ua/mynekonomyky-obvynyl ... nyh-bumag/

Щось не можу пригадати, а що конкретно зроблено Міністерством та Петрашком для розвитку економіки або для стримування падіння ВВП? Які заходи було вжито? Банки не кредитують? А чому Експортно-кредитне агентство, яке створили папередники для кредитування реального сектору, так і не запрацювало? :evil:

Якщо за зростання ВВП відповідає НБУ (через облікову ставку, курс валют і таргетування інфляції), то для чого потрібно Міністерство економіки, де працюють штатно 1300 осіб :roll: Монетарна політика НБУ погана. Нехай. А де економічна політика? Вона є взагалі? Немає! Після того неподобства про 40% зростання ВВП і зарплат вчителям по 4000$ на місяць, нічого взамін не зроблено.
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Касательно индекса бананов.

​​''При проведении анализа цен на бананы в конце июля 2020 года и за аналогичный период минувшего, 2019-го, можно констатировать снижение цен на бананы на 14-17 процентов.

Такое снижение цен на бананы обусловлено ситуацией на мировом рынке. Основной импортер этого фрукта на мировом рынке - Эквадор - сообщает о катастрофическом падении оптовой закупочной цены на бананы.

Так за июль цена за стандартную коробку бананов на мировом рынке снизилась до 3,5 доллара. Эта цифра составляет лишь половину минимальной закупочной цены на бананы на мировом рынке, установленной кабинетом министров Эквадора.

Мировые эксперты не исключают дальнейшего падения цен на бананы. Дело в том, что на фоне стремительного падения цен на этот фрукт на мировом рынке, в Эквадоре сложился кризис перепроизводства, когда огромный урожай экзотических плодов просто не могут реализовать в полной мере по сколь-либо конкурентной цене."(с)
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:02

  antey1969 написав:А евро прет, как на буфет. В шаге от 1.16 :shock:
Астанавитесь!(С)


я купил по 29.9. ~7.5к хочу продать по 32.5+ 2.5грн выиграшный билет! :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:03

  freeze написав:Касательно индекса бананов.

​​''При проведении анализа цен на бананы в конце июля 2020 года и за аналогичный период минувшего, 2019-го, можно констатировать снижение цен на бананы на 14-17 процентов.

Такое снижение цен на бананы обусловлено ситуацией на мировом рынке. Основной импортер этого фрукта на мировом рынке - Эквадор - сообщает о катастрофическом падении оптовой закупочной цены на бананы.

Так за июль цена за стандартную коробку бананов на мировом рынке снизилась до 3,5 доллара. Эта цифра составляет лишь половину минимальной закупочной цены на бананы на мировом рынке, установленной кабинетом министров Эквадора.

Мировые эксперты не исключают дальнейшего падения цен на бананы. Дело в том, что на фоне стремительного падения цен на этот фрукт на мировом рынке, в Эквадоре сложился кризис перепроизводства, когда огромный урожай экзотических плодов просто не могут реализовать в полной мере по сколь-либо конкурентной цене."(с)

Фрiз, він же Чай, він же Ігорь.
Ви ж стали відомим вірусологом, і мені, як лікарю санєпілеміологу з 10 річним стажем в тій гілці з вашим досвідом вже нема що робити.
У мене питання-навіщо вам як вірусологу ті банани?
Є таке поняття, якщо не банять за повідомлення, яке я написав вище, то зажовують його повідомленнями про банани.
Кого ви хотіли цим потішити?
Trast
 
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