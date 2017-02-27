можно и нужно но только если Вы владелец этого банка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 18:48
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:06
Хто всравсь?
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко розкритикував монетарну політику НБУ, звинувативши Нацбанк у спекуляціях і падінні ВВП України. «НБУ стояв на своєму, бо звик, що банки не кредитують». Якби дискусії з регулятором не було, ставка лишилась би на рівні понад 10%. Петрашко не бачить негативу, якщо облікова ставка буде нижче інфляції, бо банки все-одно закладають у кредити свою маржу та ризики неповернення позики.
Щось не можу пригадати, а що конкретно зроблено Міністерством та Петрашком для розвитку економіки або для стримування падіння ВВП? Які заходи було вжито? Банки не кредитують? А чому Експортно-кредитне агентство, яке створили папередники для кредитування реального сектору, так і не запрацювало?
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:09
27.84+ - Должны завтра дотянутся.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:10
для тех кто не умеет считать, напоминаю подсчет:
32+ курс критичный на 2021 ИЛИ если успели купить по 24.5 и продать в Марте 28+. То критичный курс 33-37!!!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:30
[quote="5019976:zzzzzz"]Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп.
......
Але моє повідомлення, ще півтори тиждня по тому, про те, що через 3 тиждні курс буде 30 потерли на всіх гілках, де я про це написав, а мене на тиждень відправили паритися за флуд.
От це як пояснити?
До того ж я це написав за 5 днів до заяви Смолія.
У мене питання, навіщо це повідомлення зтерли від усюди, яка була мета?
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:31
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:35
Якщо за зростання ВВП відповідає НБУ (через облікову ставку, курс валют і таргетування інфляції), то для чого потрібно Міністерство економіки, де працюють штатно 1300 осіб Монетарна політика НБУ погана. Нехай. А де економічна політика? Вона є взагалі? Немає! Після того неподобства про 40% зростання ВВП і зарплат вчителям по 4000$ на місяць, нічого взамін не зроблено.
Додано: Сер 22 лип, 2020 19:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Касательно индекса бананов.
''При проведении анализа цен на бананы в конце июля 2020 года и за аналогичный период минувшего, 2019-го, можно констатировать снижение цен на бананы на 14-17 процентов.
Такое снижение цен на бананы обусловлено ситуацией на мировом рынке. Основной импортер этого фрукта на мировом рынке - Эквадор - сообщает о катастрофическом падении оптовой закупочной цены на бананы.
Так за июль цена за стандартную коробку бананов на мировом рынке снизилась до 3,5 доллара. Эта цифра составляет лишь половину минимальной закупочной цены на бананы на мировом рынке, установленной кабинетом министров Эквадора.
Мировые эксперты не исключают дальнейшего падения цен на бананы. Дело в том, что на фоне стремительного падения цен на этот фрукт на мировом рынке, в Эквадоре сложился кризис перепроизводства, когда огромный урожай экзотических плодов просто не могут реализовать в полной мере по сколь-либо конкурентной цене."(с)
Додано: Сер 22 лип, 2020 20:02
я купил по 29.9. ~7.5к хочу продать по 32.5+ 2.5грн выиграшный билет!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 22 лип, 2020 20:03
Фрiз, він же Чай, він же Ігорь.
Ви ж стали відомим вірусологом, і мені, як лікарю санєпілеміологу з 10 річним стажем в тій гілці з вашим досвідом вже нема що робити.
У мене питання-навіщо вам як вірусологу ті банани?
Є таке поняття, якщо не банять за повідомлення, яке я написав вище, то зажовують його повідомленнями про банани.
Кого ви хотіли цим потішити?
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