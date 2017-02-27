Додано: Сер 22 лип, 2020 19:35

Касательно индекса бананов.



​​''При проведении анализа цен на бананы в конце июля 2020 года и за аналогичный период минувшего, 2019-го, можно констатировать снижение цен на бананы на 14-17 процентов.



Такое снижение цен на бананы обусловлено ситуацией на мировом рынке. Основной импортер этого фрукта на мировом рынке - Эквадор - сообщает о катастрофическом падении оптовой закупочной цены на бананы.



Так за июль цена за стандартную коробку бананов на мировом рынке снизилась до 3,5 доллара. Эта цифра составляет лишь половину минимальной закупочной цены на бананы на мировом рынке, установленной кабинетом министров Эквадора.



Мировые эксперты не исключают дальнейшего падения цен на бананы. Дело в том, что на фоне стремительного падения цен на этот фрукт на мировом рынке, в Эквадоре сложился кризис перепроизводства, когда огромный урожай экзотических плодов просто не могут реализовать в полной мере по сколь-либо конкурентной цене."(с)