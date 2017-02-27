zzzzzz написав:Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп.
...... Але моє повідомлення, ще півтори тиждня по тому, про те, що через 3 тиждні курс буде 30 потерли на всіх гілках, де я про це написав, а мене на тиждень відправили паритися за флуд. От це як пояснити? До того ж я це написав за 5 днів до заяви Смолія. У мене питання, навіщо це повідомлення зтерли від усюди, яка була мета?
рискую на оффтоп, но не могу удержаться - потому и потерли, что написали на многих ветках - флуд в чистом виде. надо было ограничиться одной, валютной
В 2014 нал был 200 ярдов,напечатали ещё 200 и более чем утроился курс. Сейчас 440 нал,если напечатать 300-500,то на какой отметке устаканимся? 70? 90? 120?
Так что все эти прикольчики слился по 27.17 ах какой я молодец или пополнил депо и получу 5% за 4 месяца это вообще тупость высшего левела,мы на пороге шухера,уже валится всё,а люди мыслят категориями 3-х летней давности Обменки под вечер дружно светят 27.70 на 27.95,М - маркетинг)))
в целом я придерживаюсь того же подхода, что и Вы - свободная печать денег ведет к инфляции и девальвации.
но цифры Вы передергиваете зачем-то - точнее сгущаете краски: в 2014 нал был 300 ярдов, и в 2015 - тоже 300 ярдов, 2016 болтался 310, до 400 его догнали к концу 2019. а вот в 2020 - уже нехорошие звоночки березень424 224 квітень 453 714 травень 472 115 т.е. печатать начали не сейчас, как все кричат, а чуть раньше апрель-май
Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2% Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков. Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.
Экспорт инфляции не слышал? Там весь безнал ФРС потом свяжет не депосертификатах предложив 2-3% до следующего кризиса. НБУ сможет связать печатаемую гривну под 6% ?
как Вы видите механизм экспорта инфляции? я - как торговый дефицит США. но сейчас они явно перестарались, нет такого дефицита. и как это стрельнет - вопрос М1 Dec. 2019 3,976.9 Jan. 2020 3,977.0 Feb. 2020 4,009.9 Mar. 2020 4,268.3 Apr. 2020 4,819.2 May 2020 5,062.8 June 2020 5,249.9
zzzzzz написав:Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп.
...... Але моє повідомлення, ще півтори тиждня по тому, про те, що через 3 тиждні курс буде 30 потерли на всіх гілках, де я про це написав, а мене на тиждень відправили паритися за флуд. От це як пояснити? До того ж я це написав за 5 днів до заяви Смолія. У мене питання, навіщо це повідомлення зтерли від усюди, яка була мета?
рискую на оффтоп, но не могу удержаться - потому и потерли, что написали на многих ветках - флуд в чистом виде. надо было ограничиться одной, валютной
Тобто ви вважаєте, тему яка закріплена над цією - темою про Прогноз курсу не по темі? Я там написав, свій прогноз, це флуд? Флуд в розумінні модерів, коли ви Фріза на місце ставите. Бо він є співробітником форума. Напишить йому, навіщо після моєго поввдомлення, він на півсторінки зафлудив про банани? Щоб що? Думай те! Але не так, як в минулиц раз.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 22 лип, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? Зелебобікам аби що молоти щоб виправдати своє повне профанство в економіці. Вони ніяк не можуть втямити, що потрібно працювати, а не грати серіал і шукати винних "папєрєднікав".
давайте разделим мухи и котлеты. укрепление гривны хорошо прибило производителей, не надо это отрицать. начиная от сельхоз, когда посеялись при 27, а продавали урожай при 24, продолжая остальными экспортерами, у которых упала выручка и маржа, и заканчивая местными производителями, которых стал теснить подешевевший импорт. тут надо бы спорить, что не стоило допускать такого укрепления гривны, а остальное следствие
vitaliian написав:а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)
я конечно понимаю, что это финансовый форум, а не экономический, но давайте совсем уж ересь не писать... во-первых, надо брать тогда не наценку 10%, а прибыль какую Вы заработали или EBITDA, например, а потом уже экстраполировать на год. во-вторых, тогда надо считать классический ROIC - разделить полученную прибыль на вложенные деньги - а это не только стоимость товара. как-то так
Shaman написав:но цифры Вы передергиваете зачем-то - точнее сгущаете краски: в 2014 нал был 300 ярдов, и в 2015 - тоже 300 ярдов, 2016 болтался 310, до 400 его догнали к концу 2019. а вот в 2020 - уже нехорошие звоночки березень424 224 квітень 453 714 травень 472 115 т.е. печатать начали не сейчас, как все кричат, а чуть раньше апрель-май
Связь между денежной массой (вот только М1 - наличка или М2 (наличка+ депозиты)?, размером ЗВР существует. Конечно, это не прямая зависимость, но это индикаторы своего рода, позволяющие делать прогноз курса. Когда то я делал расчёты, и постил здесь о том, что курс па30+ может быть при одновременном условии, что ЗВР уменьшатся до 12 лярдов, а налички напечатают и вбросят в оборот 400 лярдов за один год. Но это условие маловероятно. Поэтому, курс если и будет 30, то это на полдня. Фундаментальных причин па30+ нет. Спекулянты могут загнать на 30+ но кратковременно, после чего будет постепенное спозание к 26+ в течении 4 - 5 месяцев. Это всё при ещё одном условии, что торговый баланс не будет минус 5 - 8 лярдов. Если минус 1 лярд - ничего страшного не произойдёт. И если не будет чёрного лебедя в виде краха Дойчебанка. А ещё умеренная девальвация нацвалют по отношению к мировым резервным валютам - это сильное оружие развивающихся стран в мировой конкуренции за рынки сбыта. Укреплять свою местную валюту - это по крайней мере не разумно. Плавная девальвация украинской гривны на до 5% в год - это было бы правильно.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.