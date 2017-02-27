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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6031603260336034>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 180
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
88
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:10

  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:я купил по 29.9. ~7.5к хочу продать по 32.5+ 2.5грн выиграшный билет! :lol:


а по долару що? на яких рівнях плануєте продавати?


я написал там:

viewtopic.php?p=5020080#p5020080

при активе 15% грязными, я получаю одинаковую доходность. Я думал что Шева будет продавать по 27.4. Я прогадал!

Надо было купить по 27.4 и продать по 27.9. Я был занят с Понедельника, я не смог купить.

Я купил сегодня 8.5к по 27.88. Цель продать 27.95-28.2. Может 01.08-07.08
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:11

  proftpd66 написав:
  antey1969 написав:А евро прет, как на буфет. В шаге от 1.16 :shock:
Астанавитесь!(С)


я купил по 29.9. ~7.5к хочу продать по 32.5+ 2.5грн выиграшный билет! :lol:


Завтра утречком кредитки можно гасить, солью еврики )
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:30

  Trast написав:
  zzzzzz написав:Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп.


......
Але моє повідомлення, ще півтори тиждня по тому, про те, що через 3 тиждні курс буде 30 потерли на всіх гілках, де я про це написав, а мене на тиждень відправили паритися за флуд.
От це як пояснити?
До того ж я це написав за 5 днів до заяви Смолія.
У мене питання, навіщо це повідомлення зтерли від усюди, яка була мета?


рискую на оффтоп, но не могу удержаться - потому и потерли, что написали на многих ветках - флуд в чистом виде. надо было ограничиться одной, валютной :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:36

  somilitark написав:

В 2014 нал был 200 ярдов,напечатали ещё 200 и более чем утроился курс.
Сейчас 440 нал,если напечатать 300-500,то на какой отметке устаканимся? 70? 90? 120?

Так что все эти прикольчики слился по 27.17 ах какой я молодец или пополнил депо и получу 5% за 4 месяца это вообще тупость высшего левела,мы на пороге шухера,уже валится всё,а люди мыслят категориями 3-х летней давности :shock:
Обменки под вечер дружно светят 27.70 на 27.95,М - маркетинг)))


в целом я придерживаюсь того же подхода, что и Вы - свободная печать денег ведет к инфляции и девальвации.

но цифры Вы передергиваете зачем-то - точнее сгущаете краски:
в 2014 нал был 300 ярдов, и в 2015 - тоже 300 ярдов, 2016 болтался 310, до 400 его догнали к концу 2019.
а вот в 2020 - уже нехорошие звоночки
березень424 224
квітень 453 714
травень 472 115
т.е. печатать начали не сейчас, как все кричат, а чуть раньше апрель-май
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:41

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Вчера я заявил, что монетарная база с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года выросла на 21,2%
Так вот, это не совсем та информация которой нужно пугать депозитчиков.
Есть другой показатель "готівкові кошти, випущені в обіг" - это и наличка и безнал в обороте, так вот, они за год выросли на 24,3% при инфляции 2,0% - это не просто звоночек, это удар кувалдой по колокалам, КАРЛ.

М1 в США за последний год +31%, М2 +24%.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
И при инфляции 1 с чем-то процента.

Экспорт инфляции не слышал?
Там весь безнал ФРС потом свяжет не депосертификатах предложив 2-3% до следующего кризиса. НБУ сможет связать печатаемую гривну под 6% ?


как Вы видите механизм экспорта инфляции? я - как торговый дефицит США.
но сейчас они явно перестарались, нет такого дефицита. и как это стрельнет - вопрос
М1
Dec. 2019 3,976.9
Jan. 2020 3,977.0
Feb. 2020 4,009.9
Mar. 2020 4,268.3
Apr. 2020 4,819.2
May 2020 5,062.8
June 2020 5,249.9

как такая динамика? :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:45

  Shaman написав:
  Trast написав:
  zzzzzz написав:Поделюсь своими наблюдениями. Этот цикл роста начался 3 недели тому назад 30 июня. За три недели медленно преодолели с 26,65 до 28,00 всего 1 грн 35 коп.


......
Але моє повідомлення, ще півтори тиждня по тому, про те, що через 3 тиждні курс буде 30 потерли на всіх гілках, де я про це написав, а мене на тиждень відправили паритися за флуд.
От це як пояснити?
До того ж я це написав за 5 днів до заяви Смолія.
У мене питання, навіщо це повідомлення зтерли від усюди, яка була мета?


рискую на оффтоп, но не могу удержаться - потому и потерли, что написали на многих ветках - флуд в чистом виде. надо было ограничиться одной, валютной :mrgreen:

Тобто ви вважаєте, тему яка закріплена над цією - темою про Прогноз курсу не по темі?
Я там написав, свій прогноз, це флуд?
Флуд в розумінні модерів, коли ви Фріза на місце ставите.
Бо він є співробітником форума.
Напишить йому, навіщо після моєго поввдомлення, він на півсторінки зафлудив про банани?
Щоб що?
Думай те!
Але не так, як в минулиц раз.
Востаннє редагувалось Trast в Сер 22 лип, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:47

  Василь-Рівне написав:


А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? Зелебобікам аби що молоти щоб виправдати своє повне профанство в економіці. Вони ніяк не можуть втямити, що потрібно працювати, а не грати серіал і шукати винних "папєрєднікав".


давайте разделим мухи и котлеты.
укрепление гривны хорошо прибило производителей, не надо это отрицать. начиная от сельхоз, когда посеялись при 27, а продавали урожай при 24, продолжая остальными экспортерами, у которых упала выручка и маржа, и заканчивая местными производителями, которых стал теснить подешевевший импорт.
тут надо бы спорить, что не стоило допускать такого укрепления гривны, а остальное следствие :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:54

  varlo написав:Постепенная девальвация гривны на 10% создаст стимулы для экономики - Гетманцев
https://news.finance.ua/ru/news/-/474920/postepennaya-devalvatsiya-grivny-na-10-sozdast-stimuly-dlya-ekonomiki-getmantsev

Цікаво, от Японія живе 30 років з "дорогою єною" і ні одному зешмигетьманцу не впаде думка домпінганути єну на 10%, анітупиє (с)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 20:59

  vitaliian написав:а оборачиваемость вашего товара какая? сколько времени проходит от закупки до продажи? мне кажется вы путаете маржу с доходностью. Если товар с наценкой 10% гарантировано продается в течении месяца, то его доходность 10%*12 месяцев~120% годовых (минус налоги и прочие затраты)


я конечно понимаю, что это финансовый форум, а не экономический, но давайте совсем уж ересь не писать...
во-первых, надо брать тогда не наценку 10%, а прибыль какую Вы заработали или EBITDA, например, а потом уже экстраполировать на год.
во-вторых, тогда надо считать классический ROIC - разделить полученную прибыль на вложенные деньги - а это не только стоимость товара.
как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:08

  Shaman написав:но цифры Вы передергиваете зачем-то - точнее сгущаете краски:
в 2014 нал был 300 ярдов, и в 2015 - тоже 300 ярдов, 2016 болтался 310, до 400 его догнали к концу 2019.
а вот в 2020 - уже нехорошие звоночки
березень424 224
квітень 453 714
травень 472 115
т.е. печатать начали не сейчас, как все кричат, а чуть раньше апрель-май


Связь между денежной массой (вот только М1 - наличка или М2 (наличка+ депозиты)?, размером ЗВР существует. Конечно, это не прямая зависимость, но это индикаторы своего рода, позволяющие делать прогноз курса. Когда то я делал расчёты, и постил здесь о том, что курс па30+ может быть при одновременном условии, что ЗВР уменьшатся до 12 лярдов, а налички напечатают и вбросят в оборот 400 лярдов за один год.
Но это условие маловероятно.
Поэтому, курс если и будет 30, то это на полдня.
Фундаментальных причин па30+ нет.
Спекулянты могут загнать на 30+ но кратковременно, после чего будет постепенное спозание к 26+ в течении 4 - 5 месяцев.
Это всё при ещё одном условии, что торговый баланс не будет минус 5 - 8 лярдов. Если минус 1 лярд - ничего страшного не произойдёт. И если не будет чёрного лебедя в виде краха Дойчебанка.
А ещё умеренная девальвация нацвалют по отношению к мировым резервным валютам - это сильное оружие развивающихся стран в мировой конкуренции за рынки сбыта.
Укреплять свою местную валюту - это по крайней мере не разумно. Плавная девальвация украинской гривны на до 5% в год - это было бы правильно.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 21:12, всього редагувалось 2 разів.
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