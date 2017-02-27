Shaman написав: но цифры Вы передергиваете зачем-то - точнее сгущаете краски:

в 2014 нал был 300 ярдов, и в 2015 - тоже 300 ярдов, 2016 болтался 310, до 400 его догнали к концу 2019.

а вот в 2020 - уже нехорошие звоночки

березень424 224

квітень 453 714

травень 472 115

т.е. печатать начали не сейчас, как все кричат, а чуть раньше апрель-май но цифры Вы передергиваете зачем-то - точнее сгущаете краски:в 2014 нал был 300 ярдов, и в 2015 - тоже 300 ярдов, 2016 болтался 310, до 400 его догнали к концу 2019.а вот в 2020 - уже нехорошие звоночкиберезень424 224квітень 453 714травень 472 115т.е. печатать начали не сейчас, как все кричат, а чуть раньше апрель-май

Связь между денежной массой (вот только М1 - наличка или М2 (наличка+ депозиты)?, размером ЗВР существует. Конечно, это не прямая зависимость, но это индикаторы своего рода, позволяющие делать прогноз курса. Когда то я делал расчёты, и постил здесь о том, что курс па30+ может быть при одновременном условии, что ЗВР уменьшатся до 12 лярдов, а налички напечатают и вбросят в оборот 400 лярдов за один год.Но это условие маловероятно.Поэтому, курс если и будет 30, то это на полдня.Фундаментальных причин па30+ нет.Спекулянты могут загнать на 30+ но кратковременно, после чего будет постепенное спозание к 26+ в течении 4 - 5 месяцев.Это всё при ещё одном условии, что торговый баланс не будет минус 5 - 8 лярдов. Если минус 1 лярд - ничего страшного не произойдёт. И если не будет чёрного лебедя в виде краха Дойчебанка.