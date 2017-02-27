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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60326033603460356036>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 180
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
88
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:08

  flyman написав:
  varlo написав:Постепенная девальвация гривны на 10% создаст стимулы для экономики - Гетманцев
https://news.finance.ua/ru/news/-/474920/postepennaya-devalvatsiya-grivny-na-10-sozdast-stimuly-dlya-ekonomiki-getmantsev

Цікаво, от Японія живе 30 років з "дорогою єною" і ні одному зешмигетьманцу не впаде думка домпінганути єну на 10%, анітупиє (с)


походу много копий ломается из-за разной трактовки терминов: тут актуальна не резкая девальвация, а такая политика, которая не дает сильно укрепляться валюте страны-экспортера, особенно при торговом профиците
в период американо-японских торговых войн США обвиняло Японию, что они держат заниженный курс иены. А сейчас обвиняют в этом Китай - заниженный курс юаня
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 22 лип, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:09

всё в обменниках перешагнули за 28.
регулятор вышел сегодня активно гасить пожар.
значит ждёмс курс 27,50 - 27,75 к концу недели в обменниках и живём с этими показателями спокойно до 22 августа
а далее опять только вверх к отметке 29 на конец года :D
всё идёт по плану как я и писал ранее. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:15

  Игорь Алексеевич написав:всё в обменниках перешагнули за 28.
регулятор вышел сегодня активно гасить пожар.
значит ждёмс курс 27,50 - 27,75 к концу недели в обменниках и живём с этими показателями спокойно до 22 августа
а далее опять только вверх к отметке 29 на конец года :D
всё идёт по плану как я и писал ранее. :P

Курс 29, 8 вже буде через півтори тиждня, міжбанк дотягне.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:16

  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:но цифры Вы передергиваете зачем-то - точнее сгущаете краски:
в 2014 нал был 300 ярдов, и в 2015 - тоже 300 ярдов, 2016 болтался 310, до 400 его догнали к концу 2019.
а вот в 2020 - уже нехорошие звоночки
березень424 224
квітень 453 714
травень 472 115
т.е. печатать начали не сейчас, как все кричат, а чуть раньше апрель-май


Связь между денежной массой (вот только М1 - наличка или М2 (наличка+ депозиты)?, размером ЗВР существует. Конечно, это не прямая зависимость, но это индикаторы своего рода, позволяющие делать прогноз курса. Когда то я делал расчёты, и постил здесь о том, что курс па30+ может быть при одновременном условии, что ЗВР уменьшатся до 12 лярдов, а налички напечатают и вбросят в оборот 400 лярдов за один год.
Но это условие маловероятно.
Поэтому, курс если и будет 30, то это на полдня.
Фундаментальных причин па30+ нет.
Спекулянты могут загнать на 30+ но кратковременно, после чего будет постепенное спозание к 26+ в течении 4 - 5 месяцев.
Это всё при ещё одном условии, что торговый баланс не будет минус 5 - 8 лярдов. Если минус 1 лярд - ничего страшного не произойдёт. И если не будет чёрного лебедя в виде краха Дойчебанка.

цифры выше - М1
а я Вам уже отвечал - Вы берете всю гривну, включая НАЛ, доля которого очень велика, а по долларам берете только безнальные ЗВР, не учитывая НАЛ доллара в стране, сколько его точно никто не знает - но всяко не меньше ЗВР.

такой расчет - чистая математика, которая не несет экономического смысла.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:31

  Shaman написав:а я Вам уже отвечал - Вы берете всю гривну, включая НАЛ, доля которого очень велика, а по долларам берете только безнальные ЗВР, не учитывая НАЛ доллара в стране, сколько его точно никто не знает - но всяко не меньше ЗВР.

такой расчет - чистая математика, которая не несет экономического смысла.


не согласен.
в ЭОК есть зерно истины
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:33

  Shaman написав:
  Василь-Рівне написав:
А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? Зелебобікам аби що молоти щоб виправдати своє повне профанство в економіці. Вони ніяк не можуть втямити, що потрібно працювати, а не грати серіал і шукати винних "папєрєднікав".


давайте разделим мухи и котлеты.

Щас разделим... 8) Итак, мухи - задачи НБУ и Минэкономики.
Одна из главных задач НБУ - стабильная и сильная нац.валюта. Что и было сделано. Укрепление гривны добавило пересичным долларов в карманы, люди активнее понесли деньги в банки.
Что главное для Минекономики? Обеспечение экономического развития. Что было сделано Министерством для этого?
  Shaman написав:укрепление гривны хорошо прибило производителей, не надо это отрицать. начиная от сельхоз, когда посеялись при 27, а продавали урожай при 24, продолжая остальными экспортерами, у которых упала выручка и маржа, и заканчивая местными производителями, которых стал теснить подешевевший импорт. тут надо бы спорить, что не стоило допускать такого укрепления гривны, а остальное следствие :wink:

Теперь котлеты - экспортеры. Видимо, Вам не известно, что наши экспортеры давно работают с Экспортно-кредитными Агентствами (ЭКА) из ЕС, где их кредитуют под низкие % и страхуют от различных рисков. В Украине уже создано ЭКА еще при Министре Кубиве. Его запуск сначала тормозил Кубив, потом Милованов, теперь очередь пана Петрашка. Что мешает Министру запустить ЭКА и поддержать наших экспортеров? Каким местом тут НБУ? Посмотрите на опыт других стран - там центробанки обеспечивают экономическое развитие?
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:40

  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:а я Вам уже отвечал - Вы берете всю гривну, включая НАЛ, доля которого очень велика, а по долларам берете только безнальные ЗВР, не учитывая НАЛ доллара в стране, сколько его точно никто не знает - но всяко не меньше ЗВР.

такой расчет - чистая математика, которая не несет экономического смысла.


не согласен.
в ЭОК есть зерно истины


сначала давайте найдем сформулированное правило ЭОК (а его нет :) ), а потом будем искать в нем зерна истины :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 21:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:давайте разделим мухи и котлеты.
укрепление гривны хорошо прибило производителей, не надо это отрицать. начиная от сельхоз,

В курсі, що у вартості того ж таки зерна валютна складова дорівнює 75%? Тому користь девальвації у цьому випадку це приклад бумерангу та самообман, або звичайнісіньське економічне невігластво.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:13

  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:
  Shaman написав:а я Вам уже отвечал - Вы берете всю гривну, включая НАЛ, доля которого очень велика, а по долларам берете только безнальные ЗВР, не учитывая НАЛ доллара в стране, сколько его точно никто не знает - но всяко не меньше ЗВР.

такой расчет - чистая математика, которая не несет экономического смысла.


не согласен.
в ЭОК есть зерно истины


сначала давайте найдем сформулированное правило ЭОК (а его нет :) ), а потом будем искать в нем зерна истины :mrgreen:

Дествительно научного определения, оказывается, нет!
"Есть в обиходе украинских политиков любопытное понятие - "экономически обоснованный курс гривни". Что это за курс и как он рассчитывается, никто никогда не рассказывает, но на публику такой словесный пассаж действует. Потому что публике, в массе своей, невдомек главное: если валютный рынок работает как следует, то и показатель валютного курса получается не "экономически обоснованным", а конкретно определенным точкой пересечения кривых спроса и предложения." (с)
https://news.finance.ua/ru/news/-/14793 ... -techeniyu
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:в ЭОК есть зерно истины


только никто не знает как его считать :D
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