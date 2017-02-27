Цікаво, от Японія живе 30 років з "дорогою єною" і ні одному зешмигетьманцу не впаде думка домпінганути єну на 10%, анітупиє (с)
походу много копий ломается из-за разной трактовки терминов: тут актуальна не резкая девальвация, а такая политика, которая не дает сильно укрепляться валюте страны-экспортера, особенно при торговом профиците в период американо-японских торговых войн США обвиняло Японию, что они держат заниженный курс иены. А сейчас обвиняют в этом Китай - заниженный курс юаня
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 22 лип, 2020 21:19, всього редагувалось 1 раз.
всё в обменниках перешагнули за 28. регулятор вышел сегодня активно гасить пожар. значит ждёмс курс 27,50 - 27,75 к концу недели в обменниках и живём с этими показателями спокойно до 22 августа а далее опять только вверх к отметке 29 на конец года всё идёт по плану как я и писал ранее.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:всё в обменниках перешагнули за 28. регулятор вышел сегодня активно гасить пожар. значит ждёмс курс 27,50 - 27,75 к концу недели в обменниках и живём с этими показателями спокойно до 22 августа а далее опять только вверх к отметке 29 на конец года всё идёт по плану как я и писал ранее.
Курс 29, 8 вже буде через півтори тиждня, міжбанк дотягне.
Shaman написав:но цифры Вы передергиваете зачем-то - точнее сгущаете краски: в 2014 нал был 300 ярдов, и в 2015 - тоже 300 ярдов, 2016 болтался 310, до 400 его догнали к концу 2019. а вот в 2020 - уже нехорошие звоночки березень424 224 квітень 453 714 травень 472 115 т.е. печатать начали не сейчас, как все кричат, а чуть раньше апрель-май
Связь между денежной массой (вот только М1 - наличка или М2 (наличка+ депозиты)?, размером ЗВР существует. Конечно, это не прямая зависимость, но это индикаторы своего рода, позволяющие делать прогноз курса. Когда то я делал расчёты, и постил здесь о том, что курс па30+ может быть при одновременном условии, что ЗВР уменьшатся до 12 лярдов, а налички напечатают и вбросят в оборот 400 лярдов за один год. Но это условие маловероятно. Поэтому, курс если и будет 30, то это на полдня. Фундаментальных причин па30+ нет. Спекулянты могут загнать на 30+ но кратковременно, после чего будет постепенное спозание к 26+ в течении 4 - 5 месяцев. Это всё при ещё одном условии, что торговый баланс не будет минус 5 - 8 лярдов. Если минус 1 лярд - ничего страшного не произойдёт. И если не будет чёрного лебедя в виде краха Дойчебанка.
цифры выше - М1 а я Вам уже отвечал - Вы берете всю гривну, включая НАЛ, доля которого очень велика, а по долларам берете только безнальные ЗВР, не учитывая НАЛ доллара в стране, сколько его точно никто не знает - но всяко не меньше ЗВР.
такой расчет - чистая математика, которая не несет экономического смысла.
Shaman написав:а я Вам уже отвечал - Вы берете всю гривну, включая НАЛ, доля которого очень велика, а по долларам берете только безнальные ЗВР, не учитывая НАЛ доллара в стране, сколько его точно никто не знает - но всяко не меньше ЗВР.
такой расчет - чистая математика, которая не несет экономического смысла.
не согласен. в ЭОК есть зерно истины
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 22 лип, 2020 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне написав: А цей глибокомудрий Петрашко не пояснив чому при рості курсу з 8-00 до 41,5 ( була така цифра в 2015-м протягом півгоди в обід) не сталося росту економіки в 5,19 рази? Зелебобікам аби що молоти щоб виправдати своє повне профанство в економіці. Вони ніяк не можуть втямити, що потрібно працювати, а не грати серіал і шукати винних "папєрєднікав".
давайте разделим мухи и котлеты.
Щас разделим... Итак, мухи - задачи НБУ и Минэкономики. Одна из главных задач НБУ - стабильная и сильная нац.валюта. Что и было сделано. Укрепление гривны добавило пересичным долларов в карманы, люди активнее понесли деньги в банки. Что главное для Минекономики? Обеспечение экономического развития. Что было сделано Министерством для этого?
Shaman написав:укрепление гривны хорошо прибило производителей, не надо это отрицать. начиная от сельхоз, когда посеялись при 27, а продавали урожай при 24, продолжая остальными экспортерами, у которых упала выручка и маржа, и заканчивая местными производителями, которых стал теснить подешевевший импорт. тут надо бы спорить, что не стоило допускать такого укрепления гривны, а остальное следствие
Теперь котлеты - экспортеры. Видимо, Вам не известно, что наши экспортеры давно работают с Экспортно-кредитными Агентствами (ЭКА) из ЕС, где их кредитуют под низкие % и страхуют от различных рисков. В Украине уже создано ЭКА еще при Министре Кубиве. Его запуск сначала тормозил Кубив, потом Милованов, теперь очередь пана Петрашка. Что мешает Министру запустить ЭКА и поддержать наших экспортеров? Каким местом тут НБУ? Посмотрите на опыт других стран - там центробанки обеспечивают экономическое развитие?
Shaman написав:а я Вам уже отвечал - Вы берете всю гривну, включая НАЛ, доля которого очень велика, а по долларам берете только безнальные ЗВР, не учитывая НАЛ доллара в стране, сколько его точно никто не знает - но всяко не меньше ЗВР.
такой расчет - чистая математика, которая не несет экономического смысла.
не согласен. в ЭОК есть зерно истины
сначала давайте найдем сформулированное правило ЭОК (а его нет ), а потом будем искать в нем зерна истины
Shaman написав:а я Вам уже отвечал - Вы берете всю гривну, включая НАЛ, доля которого очень велика, а по долларам берете только безнальные ЗВР, не учитывая НАЛ доллара в стране, сколько его точно никто не знает - но всяко не меньше ЗВР.
такой расчет - чистая математика, которая не несет экономического смысла.
не согласен. в ЭОК есть зерно истины
сначала давайте найдем сформулированное правило ЭОК (а его нет ), а потом будем искать в нем зерна истины
Дествительно научного определения, оказывается, нет! "Есть в обиходе украинских политиков любопытное понятие - "экономически обоснованный курс гривни". Что это за курс и как он рассчитывается, никто никогда не рассказывает, но на публику такой словесный пассаж действует. Потому что публике, в массе своей, невдомек главное: если валютный рынок работает как следует, то и показатель валютного курса получается не "экономически обоснованным", а конкретно определенным точкой пересечения кривых спроса и предложения." (с) https://news.finance.ua/ru/news/-/14793 ... -techeniyu