Додано: Сер 22 лип, 2020 22:32

Наблюдаются разные факторы в действии давления на гривну:

- увеличенная денежная масса,

- отток нерезидентов,

- смена главы НБУ, и не видно четкой стратегии действий, и то что продавали сегодня, то кажется, что пока сглаживали большие скачки,

- политическое, фраза президента про 30.

- доллар и евро дорожают относительно гривны, так как, по идее покупают эти валюты, в обмен на местные в разных странах (сказывается начало мирового кризиса).

Но есть и положительные, это положительный платежный баланс, правда это только январь-май 2020, пока не было за июнь и очень интересно за июль будет узнать. И экспорт упал не сильно, в основном импорт просел, и думаю, динамика должна сохраниться. Правда открывают все больше полеты и туризм.

Сильно беспокоят нерезиденты, ждём пока перестанут пылесосить межбанк, похоже пока не измениться тренд, ревальвацию тяжело прогнозировать.

По идее ожидаю какого то локального минимума в августе недели 2-3. Какой он будет, посмотрим в начале августа на динамику курса после выплат.

Ну и в октябре по идее должен быть спад - урожай и выборы. Интересно сколько на выборы заводят валюты? Может это и основная цель девальвации гривны сейчас.