Пророчий коментар від Володимира! Я більше скажу - і 27 вже історія!
А золото -1864!!!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:18
Пророчий коментар від Володимира! Я більше скажу - і 27 вже історія!
А золото -1864!!!
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вже п'ятий чи шостий топ-чиновник за останні два тижні, який плачеться про "дорогу гривню"
Міністр економіки назвав зміцнення гривні причиною падіння економіки
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що зміцнення курсу гривні в 2019 році призвело до падіння економіки. Крім того, Петрашко звинуватив структури, близькі до НБУ, в спекуляціях на ринку облігацій внутрішньої державної позики.
Востаннє редагувалось Expert100500 в Сер 22 лип, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:19
Це щоб підняти до 28, злили 200 лям, а що буде при поході на 30?
Скільки тре буде злити, щоб потушити пожар давала?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дуже гарні он-лайн курси зараз у газмясі. (не реклама)
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:24
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:30
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:31
Та нє... Вже не на місці! Ситуація явно удобна і завтра стане ще більш удобнішою!
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:32
Наблюдаются разные факторы в действии давления на гривну:
- увеличенная денежная масса,
- отток нерезидентов,
- смена главы НБУ, и не видно четкой стратегии действий, и то что продавали сегодня, то кажется, что пока сглаживали большие скачки,
- политическое, фраза президента про 30.
- доллар и евро дорожают относительно гривны, так как, по идее покупают эти валюты, в обмен на местные в разных странах (сказывается начало мирового кризиса).
Но есть и положительные, это положительный платежный баланс, правда это только январь-май 2020, пока не было за июнь и очень интересно за июль будет узнать. И экспорт упал не сильно, в основном импорт просел, и думаю, динамика должна сохраниться. Правда открывают все больше полеты и туризм.
Сильно беспокоят нерезиденты, ждём пока перестанут пылесосить межбанк, похоже пока не измениться тренд, ревальвацию тяжело прогнозировать.
По идее ожидаю какого то локального минимума в августе недели 2-3. Какой он будет, посмотрим в начале августа на динамику курса после выплат.
Ну и в октябре по идее должен быть спад - урожай и выборы. Интересно сколько на выборы заводят валюты? Может это и основная цель девальвации гривны сейчас.
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:34
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:44
Вы часть моей фразы обрезали
в данном примере я как раз написал, что расходах курс был 27, а при доходах - 24 - можно прикинуть потери.
и наоборот, если сейчас курс обвалится до 30 - сельхоз зафиксирует доп прибыль, особенно если затраты были при 25.
учитывая длинный цикл сельхоз - все зависит, когда будет резкое изменение курса. а в целом да, не так чувствителен к курсовым колебаниям
|