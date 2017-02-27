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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6033603460356036>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 180
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
88
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:18

  somilitark написав:Вопрос к молодым,которые удачно слились по 26.75?
Будете впрыгивать по 27.10 обратно или ещё посидите на берегу ревальвации?
Стали понемногу жабу подогревать на межбанке,думаю 26.хх это история,хорошая история,останется в памяти)))

Пророчий коментар від Володимира! Я більше скажу - і 27 вже історія!
А золото -1864!!!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вже п'ятий чи шостий топ-чиновник за останні два тижні, який плачеться про "дорогу гривню"

Міністр економіки назвав зміцнення гривні причиною падіння економіки

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що зміцнення курсу гривні в 2019 році призвело до падіння економіки. Крім того, Петрашко звинуватив структури, близькі до НБУ, в спекуляціях на ринку облігацій внутрішньої державної позики.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/22/663255/
Востаннє редагувалось Expert100500 в Сер 22 лип, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:19

  Moneta написав:15:01
Закончились вторые 100 млн. долларов Нацбанка. Котировки сразу же поднялись выше.

Це щоб підняти до 28, злили 200 лям, а що буде при поході на 30?
Скільки тре буде злити, щоб потушити пожар давала?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дуже гарні он-лайн курси зараз у газмясі. (не реклама)
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:24

Укрепление этой резервной валюты рискует только ускорить падение глобальной торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе, сказано в изыскании МВФ.
По мнению экономистов фонда, развивающиеся государства вряд ли смогут воспользоваться ослаблением своих национальных валют к доллару США с целью стимулирования экономики, так как динамика их курсов в краткосрочной перспективе слабо влияет на экспорт, цены на который устанавливаются в американских долларах.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:30

  ihorsic написав:Дуже гарні он-лайн курси зараз у газмясі. (не реклама)

По ходу завтра упадет. :)
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:31

  Alex2007 написав:
  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков достиг 1076 и продолжает рост к 1100, то есть к уровню, с которого началось его падение до 758 во второй половине февраля 2020 года:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI
https://ru.investing.com/indices/msci-emerging-markets


вот по этой причине и топчемся около 27 и вверх как-то неохотно идет долляр у нас. И как бы опять в который раз в ближайшее время не получилась невдобна ситуація, когда кричали все вокруг насчет 30, а оно ... , скажем так, на месте :?

Та нє... Вже не на місці! Ситуація явно удобна і завтра стане ще більш удобнішою!
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:32

Наблюдаются разные факторы в действии давления на гривну:
- увеличенная денежная масса,
- отток нерезидентов,
- смена главы НБУ, и не видно четкой стратегии действий, и то что продавали сегодня, то кажется, что пока сглаживали большие скачки,
- политическое, фраза президента про 30.
- доллар и евро дорожают относительно гривны, так как, по идее покупают эти валюты, в обмен на местные в разных странах (сказывается начало мирового кризиса).
Но есть и положительные, это положительный платежный баланс, правда это только январь-май 2020, пока не было за июнь и очень интересно за июль будет узнать. И экспорт упал не сильно, в основном импорт просел, и думаю, динамика должна сохраниться. Правда открывают все больше полеты и туризм.
Сильно беспокоят нерезиденты, ждём пока перестанут пылесосить межбанк, похоже пока не измениться тренд, ревальвацию тяжело прогнозировать.
По идее ожидаю какого то локального минимума в августе недели 2-3. Какой он будет, посмотрим в начале августа на динамику курса после выплат.
Ну и в октябре по идее должен быть спад - урожай и выборы. Интересно сколько на выборы заводят валюты? Может это и основная цель девальвации гривны сейчас.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:34

  Долярчик написав:Як поставлять нового голову НБУ, так і курс трохи поповзе вниз ;)
Але це не точно :D

Поповз?! Як там ваше самопочуття?! Прощатися з грошима треба з гордо піднятою головою!
Все таки принципи річ серйозна!
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:44

  Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:давайте разделим мухи и котлеты.
укрепление гривны хорошо прибило производителей, не надо это отрицать. начиная от сельхоз,

В курсі, що у вартості того ж таки зерна валютна складова дорівнює 75%? Тому користь девальвації у цьому випадку це приклад бумерангу та самообман, або звичайнісіньське економічне невігластво.


Вы часть моей фразы обрезали :D
в данном примере я как раз написал, что расходах курс был 27, а при доходах - 24 - можно прикинуть потери.
и наоборот, если сейчас курс обвалится до 30 - сельхоз зафиксирует доп прибыль, особенно если затраты были при 25.
учитывая длинный цикл сельхоз - все зависит, когда будет резкое изменение курса. а в целом да, не так чувствителен к курсовым колебаниям
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