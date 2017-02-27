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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6033603460356036

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 180
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
88
Ніяких змін не очікую
16%
29
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:44

  Shaman написав:как Вы видите механизм экспорта инфляции? я - как торговый дефицит США.
но сейчас они явно перестарались, нет такого дефицита. и как это стрельнет - вопрос
М1
Dec. 2019 3,976.9
Jan. 2020 3,977.0
Feb. 2020 4,009.9
Mar. 2020 4,268.3
Apr. 2020 4,819.2
May 2020 5,062.8
June 2020 5,249.9

как такая динамика? :wink:

Откройте информацию за 2008-2010 года, там в ходе QE1-4 баланс М1 вырос с 800 млрд до 4 трлн. Все напечатанное связали на депосертификатах, когда деньги выполнили свою миссию (богатые стали ещё богаче, дураки беднее как всегда)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:46

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:Як поставлять нового голову НБУ, так і курс трохи поповзе вниз ;)
Але це не точно :D

Поповз?! Як там ваше самопочуття?! Прощатися з грошима треба з гордо піднятою головою!
Все таки принципи річ серйозна!


человек получает удовольствие от стеба и троллинга :D
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Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:53

  vitaliian написав:
  centurionus написав:І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами...
смотря сколько напечатают и 50 может вылезти.

Достатньо 37-38... На осінь! Чекаємо. Нічого особистого - лише бізнес.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:58

  Zebra написав:
  Shaman написав:как Вы видите механизм экспорта инфляции? я - как торговый дефицит США.
но сейчас они явно перестарались, нет такого дефицита. и как это стрельнет - вопрос
М1
Dec. 2019 3,976.9
Jan. 2020 3,977.0
Feb. 2020 4,009.9
Mar. 2020 4,268.3
Apr. 2020 4,819.2
May 2020 5,062.8
June 2020 5,249.9

как такая динамика? :wink:

Откройте информацию за 2008-2010 года, там в ходе QE1-4 баланс М1 вырос с 800 млрд до 4 трлн. Все напечатанное связали на депосертификатах, когда деньги выполнили свою миссию (богатые стали ещё богаче, дураки беднее как всегда)


есть ссылка?
где я посмотрел, там
2008 - 1,3 трлн
2012 - 2,6 трлн
правда это не м1, а base.
но этот рост за 4 года, а не 4 мес. сейчас сходу не посмотрю, но думаю эти деньги осело в ЗВР Китая и прочих экспортеров энергоресурсов. а сейчас где осядет, при том что международная торговля просела?

я бы сказал, что не связали в бумагах США, а владельцы денег решили эти деньги пока не тратить, а сохранить (вложить). а если сейчас владельцы наоборот захотят потратить свои запасы - благо у всех проблемы - куда развернется курс доллара? вопрос
Shaman
 
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