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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лип, 2020 22:44
Shaman написав:
как Вы видите механизм экспорта инфляции? я - как торговый дефицит США.
но сейчас они явно перестарались, нет такого дефицита. и как это стрельнет - вопрос
М1
Dec. 2019 3,976.9
Jan. 2020 3,977.0
Feb. 2020 4,009.9
Mar. 2020 4,268.3
Apr. 2020 4,819.2
May 2020 5,062.8
June 2020 5,249.9
как такая динамика?
Откройте информацию за 2008-2010 года, там в ходе QE1-4 баланс М1 вырос с 800 млрд до 4 трлн. Все напечатанное связали на депосертификатах, когда деньги выполнили свою миссию (богатые стали ещё богаче, дураки беднее как всегда)
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Zebra
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Додано: Сер 22 лип, 2020 22:46
Qwerty написав: Долярчик написав:
Як поставлять нового голову НБУ, так і курс трохи поповзе вниз
Але це не точно
Поповз?! Як там ваше самопочуття?! Прощатися з грошима треба з гордо піднятою головою!
Все таки принципи річ серйозна!
человек получает удовольствие от стеба и троллинга
Честь дороже (c)
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Shaman
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Додано: Сер 22 лип, 2020 22:53
vitaliian написав: centurionus написав:
І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами...
смотря сколько напечатают и 50 может вылезти.
Достатньо 37-38... На осінь! Чекаємо. Нічого особистого - лише бізнес.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 22:58
Zebra написав: Shaman написав:
как Вы видите механизм экспорта инфляции? я - как торговый дефицит США.
но сейчас они явно перестарались, нет такого дефицита. и как это стрельнет - вопрос
М1
Dec. 2019 3,976.9
Jan. 2020 3,977.0
Feb. 2020 4,009.9
Mar. 2020 4,268.3
Apr. 2020 4,819.2
May 2020 5,062.8
June 2020 5,249.9
как такая динамика?
Откройте информацию за 2008-2010 года, там в ходе QE1-4 баланс М1 вырос с 800 млрд до 4 трлн. Все напечатанное связали на депосертификатах, когда деньги выполнили свою миссию (богатые стали ещё богаче, дураки беднее как всегда)
есть ссылка?
где я посмотрел, там
2008 - 1,3 трлн
2012 - 2,6 трлн
правда это не м1, а base.
но этот рост за 4 года, а не 4 мес. сейчас сходу не посмотрю, но думаю эти деньги осело в ЗВР Китая и прочих экспортеров энергоресурсов. а сейчас где осядет, при том что международная торговля просела?
я бы сказал, что не связали в бумагах США, а владельцы денег решили эти деньги пока не тратить, а сохранить (вложить). а если сейчас владельцы наоборот захотят потратить свои запасы - благо у всех проблемы - куда развернется курс доллара? вопрос
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Shaman
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