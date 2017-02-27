Додано: Чет 23 лип, 2020 00:15

Qwerty написав: vitaliian написав: centurionus написав: І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами... І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами... смотря сколько напечатают и 50 может вылезти. смотря сколько напечатают и 50 может вылезти.

Достатньо 37-38... На осінь! Чекаємо. Нічого особистого - лише бізнес. Достатньо 37-38... На осінь! Чекаємо. Нічого особистого - лише бізнес.

Если такой курс будет вы быстро проедите свою заначку и дальше будете страдать как и весь народ Украины. Неужели " валютные воротилы " не понимают что их 10к $ это всего лишь не большая подушка безопасности ,а в целом стратегически вам еще жить в этой стране и как только закончиться "заначка " вы как и все смерды ощутите прелесть девальвации на себе... Например в тех же банальных ямах на дорогах. Стратегически мыслить надо , удивляет как люди радуються сеюминутной выгоде. Если у вас 100-200к$ ну может стоит радоваться , хотя и запросы на жизнь выше , и расходы и вы своих 100к$ при кризисе спустите с той же скоростью что смерды свою $1000Стратегически мыслить надо. Разве что вы заводик купите за бесценок в кризис, но тут такие не сидят.