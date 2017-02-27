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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6034603560366037>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 183
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
90
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 22:58

  Zebra написав:
  Shaman написав:как Вы видите механизм экспорта инфляции? я - как торговый дефицит США.
но сейчас они явно перестарались, нет такого дефицита. и как это стрельнет - вопрос
М1
Dec. 2019 3,976.9
Jan. 2020 3,977.0
Feb. 2020 4,009.9
Mar. 2020 4,268.3
Apr. 2020 4,819.2
May 2020 5,062.8
June 2020 5,249.9

как такая динамика? :wink:

Откройте информацию за 2008-2010 года, там в ходе QE1-4 баланс М1 вырос с 800 млрд до 4 трлн. Все напечатанное связали на депосертификатах, когда деньги выполнили свою миссию (богатые стали ещё богаче, дураки беднее как всегда)


есть ссылка?
где я посмотрел, там
2008 - 1,3 трлн
2012 - 2,6 трлн
правда это не м1, а base.
но этот рост за 4 года, а не 4 мес. сейчас сходу не посмотрю, но думаю эти деньги осело в ЗВР Китая и прочих экспортеров энергоресурсов. а сейчас где осядет, при том что международная торговля просела?

я бы сказал, что не связали в бумагах США, а владельцы денег решили эти деньги пока не тратить, а сохранить (вложить). а если сейчас владельцы наоборот захотят потратить свои запасы - благо у всех проблемы - куда развернется курс доллара? вопрос
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:04

Нерезы вчера, еще слили 314млн грн

93.46 за 22 число в долларах
93.16 за 23 число в долларах
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:08

  75stasstas75 написав:montagvide
С какого перепугу 26 ? забудь про 26, 27-28, август-сентябрь 29-30

Та да, тільки те що ви плануєте в кінці на 2 місяці, буде ще в серпні, а восени цифри вас сильно здивують!
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:25

  vitaliian написав:
  ihorsic написав:Andrew_ в usd ніколи не пізно. А краще в gold. Можна ризикнути в euro.
евро к доллару растет последние месяцы, можно получить 10% годовых вскочив в евро а через полгода-год вернутся в доллар, при этом средства будут защищены от девальвации. +2-3% некоторые банки дают по депозитам в евро. Золото может уйти вниз вместе с другим сырьём и металлами, например как нефть.

Все може бути... Може і вниз піти, як декілька років підряд розповідав Едвард, та останній час щось замовчав... Але станом на зара - 1867,85. Цифри говорять самі за себе!
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:38

  flyman написав:
  Qwerty написав:
  Игорь написав:...Курс гривне не равновесен реальному состоянию дел в экономике..

А какой на сегодня курс соответствует состоянию дел в экономике ?

37-38 гривень за долар... Так мені озвучили мої економісти і бухгалтера... В іншому випадку великий вам всім привіт від експорт орієнтованої галузі, яку дехто з розумників називає простішою ніж збирання грибів і охоту на зайця! Можна звісно отримувати прибуток від кафе з протухлими біляшами і роками немитою кавомашиною, але то вже на любителя...

Це в твоїх бугхалтерів при менше чим 37 кредет з дебетом не зійдеться,
ПА30 - це на грані розумного. Потім зривається стоп кран і летимо як у 2014 ..2015 з кусом Х раз, та інляцією в два знакомісця.[/quote]
В моїх бухгалтерів це розрахунки, а в таких як ти пуста болтовня! Куди ти там маєш зриватися зі своїми копійками? На грані розумного ти отримаєш вже через якусь декаду, а далі все побачиш на свої очі! Щось твій стоп-кран не зірвався коли росло з 8 до 30... Тобі Лібо може розказати, що не треба робити в танку, ну і будівельник, він прапором в армії був!
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:42

  flyman написав:
  Qwerty написав:
  vitaliian написав:Но и дисбалансы только нарастают.
типа девал эти дисбалансы снимет, например в Украине самая низкая зарплата в Европе и девал ещё больше её снизит. Это вам не дисбаланс? в экономике нет столько денег чобы каждому заплатить по 500$, а ведь при курсе 8 эти деньги были.

Или дисбаланс только в конских ценниках присутствует? Девал 2014 свою роль выполнил, теперь нужно укрепление гривны, открыть двери импорту пусть давят качеством и ценой наших зажравшихся производителей, которые решили что с дорогим импортом им теперь всё можно.

Одновременно ревальвация снизит себестоимость украинской продукции, сделает доступными технологии и средства производства, увеличит покупательскую способность населения, убедит инвесторов что гривна может не только падать. Укрепляж нужен до 20, каждый девал отбрасывает нас на десятилетия назад в экономическом развитии.

Ну да, десь так воно і повинно бути! Особливо коли в тебе цикл виробництва в 9 -10 місяців на озимих і 6-7 місяців на ярих культурах і близько року в тваринництві і всі затрати в тебе складалися при курсі 26-27, а потім коли тобі реалізовувати продукцію на експорт, то бах і курс по 20... І все твоє майно з молотка... Хороший сценарій! І він нас продвине в розвитку на 10 років вперед! Я правильно розумію чи щось пропустив?!

є інструменти хеджування для уникнення курсових ризиків,
але тут нам втюхують мікроекономіку рівня часів Богдана Хмельницького

Але якщо "міцний господарник" вміє тільки пахати поле, але не вміє вести фінанси, ну то хто йому доктор? Смолій?[/quote]
Навіщо коментувати те в чому ти повний нуль! Чи сумно сидіти у своїй лачузі?! Стільки вільного часу і стільки знань і в макроекономіці, і в міні-, і в фінансах... Ти вже поміняв свої 200 доларів чи чекаєш вищого курсу?!
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:57

  холява написав:vitaliian

Ветик , Привет !

Откуда у Вас с Флуманом столько времени , чтобы постоянно писать на форуме ?
.....ну , Вы же сами можете посчитать сколько раз сегодня писали .....

Варіант один - бєздєльніки, з усіма витікаючими фінансовими наслідками!
Я пам’ятаю як виглядав Чай! Той теж був гіперактивний!
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 23:59

Стерилизация денежных излишков будет за счет "коррекции" на фондовых-рынках, как только с коронакризисом разберутся.
Но до весны 2021 хоть на относительную нормализацию рассчитывать не приходится

  Shaman написав:
  Zebra написав:
  Shaman написав:как Вы видите механизм экспорта инфляции? я - как торговый дефицит США.
но сейчас они явно перестарались, нет такого дефицита. и как это стрельнет - вопрос
М1
Dec. 2019 3,976.9
Jan. 2020 3,977.0
Feb. 2020 4,009.9
Mar. 2020 4,268.3
Apr. 2020 4,819.2
May 2020 5,062.8
June 2020 5,249.9

как такая динамика? :wink:

Откройте информацию за 2008-2010 года, там в ходе QE1-4 баланс М1 вырос с 800 млрд до 4 трлн. Все напечатанное связали на депосертификатах, когда деньги выполнили свою миссию (богатые стали ещё богаче, дураки беднее как всегда)


есть ссылка?
где я посмотрел, там
2008 - 1,3 трлн
2012 - 2,6 трлн
правда это не м1, а base.
но этот рост за 4 года, а не 4 мес. сейчас сходу не посмотрю, но думаю эти деньги осело в ЗВР Китая и прочих экспортеров энергоресурсов. а сейчас где осядет, при том что международная торговля просела?

я бы сказал, что не связали в бумагах США, а владельцы денег решили эти деньги пока не тратить, а сохранить (вложить). а если сейчас владельцы наоборот захотят потратить свои запасы - благо у всех проблемы - куда развернется курс доллара? вопрос
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 00:15

  Qwerty написав:
  vitaliian написав:
  centurionus написав:І чекати на 35-40 разом з ахмєтовим та слугами...
смотря сколько напечатают и 50 может вылезти.

Достатньо 37-38... На осінь! Чекаємо. Нічого особистого - лише бізнес.

Если такой курс будет вы быстро проедите свою заначку и дальше будете страдать как и весь народ Украины. Неужели " валютные воротилы " не понимают что их 10к $ это всего лишь не большая подушка безопасности ,а в целом стратегически вам еще жить в этой стране и как только закончиться "заначка " вы как и все смерды ощутите прелесть девальвации на себе... Например в тех же банальных ямах на дорогах. Стратегически мыслить надо , удивляет как люди радуються сеюминутной выгоде. Если у вас 100-200к$ ну может стоит радоваться , хотя и запросы на жизнь выше , и расходы и вы своих 100к$ при кризисе спустите с той же скоростью что смерды свою $1000 :) Стратегически мыслить надо. Разве что вы заводик купите за бесценок в кризис, но тут такие не сидят.
Востаннє редагувалось yama в Чет 23 лип, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 00:17

  komp написав:
  Qwerty написав:людина, яка більше 20 років на державних посадах з зарплатою в декілька сотень чи тисяч доларів і прямою забороною займатися бізнесом!

Тут на форумі навіть пишуть люди з порадамі всесвітнього масштабу, а не мають уяви різниці між "займатися бізнесом" і мати корпоративні права.
Будьякий урядовець чи депутат у нас є власником декількох фірм особисто чи частково, починаючи з діючого президента і це ніяк не заборонено.
Як і отримувати прибуток з власності у вигляді корпоративних прав.

Так може ви зі своєю уявою і розкажете нам як оті корпоративні права на ну дуже багато чого та з’явилися?! І як земелька в сотні тисяч гектарів приростала?! На вічне питання, що було перше - яйце чи курка? Читаєш отаких захисників володарів корпоративних прав і думаєш, ну як отакі екземпляри попали на фінансовий форум і щось тут пишуть! Що у них в голові!
Qwerty
 
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