Nazarkino написав:Злив американця по 27.17,нажаль не те що планував,но нічого якось переживем)))
*Відправлено з Чату
Пережили?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 00:19
Пережили?
Додано: Чет 23 лип, 2020 00:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2008 год, бюджет при курсе 5 достигает рекордных $50 млрд, ср.з/п $400+
2009 год коррекция бюджета до района 30 млрд.
2014 год, при курсе 8 бюджет почти те же $50 млрд долларов. з/п $400+ Кризис, война.
2015 год, бюджет $25 млрд.
2020 год, курс 23-24, бюджет вновь достигает $50 млрд. з/п $400+ Коронакризис!!
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2021 гол, бюджет $35 млрд. Курс 36-37
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