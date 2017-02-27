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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6034603560366037

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 183
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
90
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 00:19

  Nazarkino написав:Злив американця по 27.17,нажаль не те що планував,но нічого якось переживем)))

*Відправлено з Чату

Пережили? :lol:
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 00:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2008 год, бюджет при курсе 5 достигает рекордных $50 млрд, ср.з/п $400+
2009 год коррекция бюджета до района 30 млрд.
2014 год, при курсе 8 бюджет почти те же $50 млрд долларов. з/п $400+ Кризис, война.
2015 год, бюджет $25 млрд.
2020 год, курс 23-24, бюджет вновь достигает $50 млрд. з/п $400+ Коронакризис!!
.....
2021 гоl, бюджет $35 млрд. Курс 36-37
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 02:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ihorsic написав:Дуже гарні он-лайн курси зараз у газмясі. (не реклама)
Уже нет, вероятно, вас прочитали :)
alter
 
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  #<1 ... 6034603560366037
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