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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6034603560366037

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 183
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
90
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 00:19

  Nazarkino написав:Злив американця по 27.17,нажаль не те що планував,но нічого якось переживем)))

*Відправлено з Чату

Пережили? :lol:
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 00:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2008 год, бюджет при курсе 5 достигает рекордных $50 млрд, ср.з/п $400+
2009 год коррекция бюджета до района 30 млрд.
2014 год, при курсе 8 бюджет почти те же $50 млрд долларов. з/п $400+ Кризис, война.
2015 год, бюджет $25 млрд.
2020 год, курс 23-24, бюджет вновь достигает $50 млрд. з/п $400+ Коронакризис!!
.....
2021 гоl, бюджет $35 млрд. Курс 36-37
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 02:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ihorsic написав:Дуже гарні он-лайн курси зараз у газмясі. (не реклама)
Уже нет, вероятно, вас прочитали :)
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 07:26

  Qwerty написав:
  Nazarkino написав:Злив американця по 27.17,нажаль не те що планував,но нічого якось переживем)))

*Відправлено з Чату

Пережили? :lol:

Возможен откат.На 27.5 и цена ошибки будет ниже.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 07:32

Corpocrator
Ср 22 июл, 2020 23:59

Стерилизация денежных излишков будет за счет "коррекции" на фондовых-рынках, как только с коронакризисом разберутся.
Но до весны 2021 хоть на относительную нормализацию рассчитывать не приходится./
Согласен.Вакцина,разобраться с трампоклоуном и нормализовать ставки.И полетит золото вниз,вырастет нормальный спрос, закончатся безумные вертолетные деньги,ещё паре бензоколонок фактическое эмбарго вставить,чтобы кору и коренья жрали.А затем спокойно можно с Китаем договариваться и сотрудничать.Чего я Байдену и желаю.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:04

  Zebra написав:2008 год, бюджет при курсе 5 достигает рекордных $50 млрд, ср.з/п $400+
2009 год коррекция бюджета до района 30 млрд.
2014 год, при курсе 8 бюджет почти те же $50 млрд долларов. з/п $400+ Кризис, война.
2015 год, бюджет $25 млрд.
2020 год, курс 23-24, бюджет вновь достигает $50 млрд. з/п $400+ Коронакризис!!
.....
2021 гоl, бюджет $35 млрд. Курс 36-37

Об обесценивании бакса тоже не следует забывать.
И коррекция на фондовых рынках никому не нужна. Банкротства, долговой кризис и лишний шум. Просто обесценят бакс. Что уже в мире и происходит.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:08

  sequence написав:
  Амвросий написав:..
Нюанс тут в том, что человек покупает товар который произведен был некоторое время назад. Скажем пол года назад. Когда гривна была дороже по отношению к доллару. ..

и че, что товар произведен сто лет назад? Мы, например, его цену лихо/мгновенно индексируем по текущей цене, ибо в противном случае получим чистый лосс и нам не за что будет покупать следующую, подорожавшую партию.
девальвация выгодна тогда, когда есть замкнутый цикл производства и отлажены цепочки. Даже не так - когда есть эти мощности, есть производства. У нас на душу населения промышленности разнокалиберной приходится в два раза меньше Беларуси.
Например, девальвация конца 90-х запустила остановившуюся промышленность, что осталась от СССР. Сейчас этого задела нет, новой промышленности почти нет, держимся на сырье и гастерах.
Когда ты стартуешь девальвацию в стране, где почти нет промышленного товара без доли импорта, ты получаешь лютую инфляцию. Работник, имея загранпаспорт и подгоняемый лечебной п..дюлиной супруги с парой спиногрызов, радостно свалит туда, где его не лишают ежегодно "5-10%" дохода

Ага, особливо в коронавірус хтось кудись радостно звалить! У нас мало промисловості, зате багато сільського господарства! Девальвація допоможе йому збільшити обсяги експорту або тримати його на попередньому високому рівні!
Qwerty
 
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