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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 00:19
Nazarkino написав:
Злив американця по 27.17,нажаль не те що планував,но нічого якось переживем)))*Відправлено з Чату
Пережили?
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Qwerty
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Додано: Чет 23 лип, 2020 00:20
2008 год, бюджет при курсе 5 достигает рекордных $50 млрд, ср.з/п $400+
2009 год коррекция бюджета до района 30 млрд.
2014 год, при курсе 8 бюджет почти те же $50 млрд долларов. з/п $400+ Кризис, война.
2015 год, бюджет $25 млрд.
2020 год, курс 23-24, бюджет вновь достигает $50 млрд. з/п $400+ Коронакризис!!
.....
2021 гоl, бюджет $35 млрд. Курс 36-37
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Zebra
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Додано: Чет 23 лип, 2020 02:37
ihorsic написав:Дуже гарні он-лайн курси зараз у газмясі. (не реклама)
Уже нет, вероятно, вас прочитали
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Додано: Чет 23 лип, 2020 07:26
Qwerty написав: Nazarkino написав:
Злив американця по 27.17,нажаль не те що планував,но нічого якось переживем)))*Відправлено з Чату
Пережили?
Возможен откат.На 27.5 и цена ошибки будет ниже.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 07:32
Corpocrator
Ср 22 июл, 2020 23:59
Стерилизация денежных излишков будет за счет "коррекции" на фондовых-рынках, как только с коронакризисом разберутся.
Но до весны 2021 хоть на относительную нормализацию рассчитывать не приходится./
Согласен.Вакцина,разобраться с трампоклоуном и нормализовать ставки.И полетит золото вниз,вырастет нормальный спрос, закончатся безумные вертолетные деньги,ещё паре бензоколонок фактическое эмбарго вставить,чтобы кору и коренья жрали.А затем спокойно можно с Китаем договариваться и сотрудничать.Чего я Байдену и желаю.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:04
Zebra написав:
2008 год, бюджет при курсе 5 достигает рекордных $50 млрд, ср.з/п $400+
2009 год коррекция бюджета до района 30 млрд.
2014 год, при курсе 8 бюджет почти те же $50 млрд долларов. з/п $400+ Кризис, война.
2015 год, бюджет $25 млрд.
2020 год, курс 23-24, бюджет вновь достигает $50 млрд. з/п $400+ Коронакризис!!
.....
2021 гоl, бюджет $35 млрд. Курс 36-37
Об обесценивании бакса тоже не следует забывать.
И коррекция на фондовых рынках никому не нужна. Банкротства, долговой кризис и лишний шум. Просто обесценят бакс. Что уже в мире и происходит.
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:08
sequence написав: Амвросий написав:
..
Нюанс тут в том, что человек покупает товар который произведен был некоторое время назад
. Скажем пол года назад. Когда гривна была дороже по отношению к доллару. ..
и че, что товар произведен сто лет назад? Мы, например, его цену лихо/мгновенно индексируем по текущей цене, ибо в противном случае получим чистый лосс и нам не за что будет покупать следующую, подорожавшую партию.
девальвация выгодна тогда, когда есть замкнутый цикл производства и отлажены цепочки. Даже не так - когда есть эти мощности, есть производства. У нас на душу населения промышленности разнокалиберной приходится в два раза меньше Беларуси.
Например, девальвация конца 90-х запустила остановившуюся промышленность, что осталась от СССР. Сейчас этого задела нет, новой промышленности почти нет, держимся на сырье и гастерах.
Когда ты стартуешь девальвацию в стране, где почти нет промышленного товара без доли импорта, ты получаешь лютую инфляцию. Работник, имея загранпаспорт и подгоняемый лечебной п..дюлиной супруги с парой спиногрызов, радостно свалит туда, где его не лишают ежегодно "5-10%" дохода
Ага, особливо в коронавірус хтось кудись радостно звалить! У нас мало промисловості, зате багато сільського господарства! Девальвація допоможе йому збільшити обсяги експорту або тримати його на попередньому високому рівні!
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