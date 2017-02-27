Доллар продолжает расти на валютном рынке и даже активные интервенции Нацбанка пока лишь сдерживают подорожание валюты. Регулятору приходилось вчера активно «заливать» доллар на межбанке вначале по 27,69 гривен, а затем — и по 27,74 гривен, чтобы подавить спекулятивную раскачку курса.Котировки межбанка снова росли как за счет действий нерезидентов и спекулянтов, так и из-за придерживания валюты экспортерами. Видя постоянный рост спроса и курса — экспортеры не торопятся продавать валютную выручку, чем подыгрывают спекулянтам. Кроме этого — впереди период выплат возмещений НДС и многие компании стараются дотянуть до этого периода лишь продавая валюту по-минимуму.Из позитивного для гривны можно отметить достаточно хорошие результаты аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Было продано бумаг на сумму 11,5 млрд гривен, из которых на 6,8 млрд — гривневых облигаций с доходностью от 7,74% до 10,25% годовых и на $ 171,4 млн с доходностью 3,39%. Основными покупателями гривневых бумаг опять были отечественные банки, а вот по валютным — были замечены как местные игроки, так и иностранцы. Судя по всему покупатели облигаций «ставят» на снижение учетной ставки Нацбанка в ближайшие дни и стараются зафиксировать действующую доходность наперед.Общая ситуация на межбанке сегодня для гривны не изменится. На курс продолжат давить с одной стороны — нерезиденты, которые достаточно активно выходят из украинских гривневых ОВГЗ и выводят валюту, а с другой — спекулятивные атаки на нацвалюту под новостной фон о девальвации гривны для латания дыр в бюджете, что активно поддерживается и экспортным лобби.По прогнозам «Минфина» — руководство НБУ продолжит удешевлять себестоимость ресурсов для банков и скорее всего снизит учетную ставку до 5,0%-5,5% годовых уже на этой неделе.Спекулянты будут работать в формате «в две стороны» и зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов по доллару и евро. Тем более, что кросс-курс евро доллар вчера пробил психологический порог в 1,15 доллара за евро.Раскачка межбанка с игрой «на повышение» на фоне разговоров о девальвации гривны — лишь усилится.