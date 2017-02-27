Доллар продолжает расти на валютном рынке и даже активные интервенции Нацбанка пока лишь сдерживают подорожание валюты. Регулятору приходилось вчера активно «заливать» доллар на межбанке вначале по 27,69 гривен, а затем — и по 27,74 гривен, чтобы подавить спекулятивную раскачку курса. Котировки межбанка снова росли как за счет действий нерезидентов и спекулянтов, так и из-за придерживания валюты экспортерами. Видя постоянный рост спроса и курса — экспортеры не торопятся продавать валютную выручку, чем подыгрывают спекулянтам. Кроме этого — впереди период выплат возмещений НДС и многие компании стараются дотянуть до этого периода лишь продавая валюту по-минимуму. Из позитивного для гривны можно отметить достаточно хорошие результаты аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Было продано бумаг на сумму 11,5 млрд гривен, из которых на 6,8 млрд — гривневых облигаций с доходностью от 7,74% до 10,25% годовых и на $ 171,4 млн с доходностью 3,39%. Основными покупателями гривневых бумаг опять были отечественные банки, а вот по валютным — были замечены как местные игроки, так и иностранцы. Судя по всему покупатели облигаций «ставят» на снижение учетной ставки Нацбанка в ближайшие дни и стараются зафиксировать действующую доходность наперед.
Общая ситуация на межбанке сегодня для гривны не изменится. На курс продолжат давить с одной стороны — нерезиденты, которые достаточно активно выходят из украинских гривневых ОВГЗ и выводят валюту, а с другой — спекулятивные атаки на нацвалюту под новостной фон о девальвации гривны для латания дыр в бюджете, что активно поддерживается и экспортным лобби.
По прогнозам «Минфина» — руководство НБУ продолжит удешевлять себестоимость ресурсов для банков и скорее всего снизит учетную ставку до 5,0%-5,5% годовых уже на этой неделе.
Спекулянты будут работать в формате «в две стороны» и зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов по доллару и евро. Тем более, что кросс-курс евро доллар вчера пробил психологический порог в 1,15 доллара за евро.Раскачка межбанка с игрой «на повышение» на фоне разговоров о девальвации гривны — лишь усилится.
Zebra написав:2008 год, бюджет при курсе 5 достигает рекордных $50 млрд, ср.з/п $400+ 2009 год коррекция бюджета до района 30 млрд. 2014 год, при курсе 8 бюджет почти те же $50 млрд долларов. з/п $400+ Кризис, война. 2015 год, бюджет $25 млрд. 2020 год, курс 23-24, бюджет вновь достигает $50 млрд. з/п $400+ Коронакризис!! ..... 2021 гоl, бюджет $35 млрд. Курс 36-37
Об обесценивании бакса тоже не следует забывать. И коррекция на фондовых рынках никому не нужна. Банкротства, долговой кризис и лишний шум. Просто обесценят бакс. Что уже в мире и происходит.
Я нивелировал это тем, что Украина потеряла экономические территории.
centurionus написав: Ще раз напишу - немає кореляції між зростанням та девальвацією в Україні. Було вже на гілці, з графіками та таблицями. Крапка. Є зв'язок певний із цінами на експортовані товари на зовнішніх ринках.
Сільське господарство країни із занедбаного з невисокими урожаями, низькою ефективністю і відносно невисокими експортними можливостями стало ефективним, збільшивши майже на 50% і продуктивність і експорт! А також отримало сучасну техніку і технології! Ось вчора був на одному МЕЗі, де повним ходом йде дуже серйозна реконструкція і вкладено десятки мільйонів доларів! Підписали взаємовигідний договір на поставку насіння соняшника.
И всё это благодаря девальвации с 8 до 27? Не смешите. Убили внутренний спрос и обрадовались. Сейчас зелень занимается тем же самым.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Ну, и в чем был смысл такой недолугой политики - раструбить, что курс будет 30 (еще и когда в мире доллар падает) и начать девальвацию, чтоб через несколько дней начать с ней героически бороться и сливать сотни миллионов ЗВР по 27.67, 77, 80, 90...? Где логика?
hxbbgaf написав:Ну, и в чем был смысл такой недолугой политики - раструбить, что курс будет 30 (еще и когда в мире доллар падает) и начать девальвацию, чтоб через несколько дней начать с ней героически бороться и сливать сотни миллионов ЗВР по 27.67, 77, 80, 90...? Где логика?
А как давно вы видели логику в их решениях и действиях? Они просто зарабатывают понемногу...
Питання до всіх, може трохи на за темою. На вихідних у цій темі згадвали, що 29.07 Україні належить здійснити великі випоати по зовнішньому боргу. Як думаєте, коли буде нижче курс долара (готівковий) - 28-го чи 30-го? Дякую
asteriks написав:Питання до всіх, може трохи на за темою. На вихідних у цій темі згадвали, що 29.07 Україні належить здійснити великі випоати по зовнішньому боргу. Як думаєте, коли буде нижче курс долара (готівковий) - 28-го чи 30-го? Дякую
Если долг в валюте - хороший хозяин перед выплатой долга снижал бы курс, чтобы в итоге отдать меньше денег. Это было бы логично. Но не будем искать логику там, где ее нет и никогда не было. У нас это не работает, поэтому прямой взаимосвязи нет. Последние 2 недели вверх и вверх - чем раньше купите валюту, тем меньше в итоге потеряете.
Zebra написав:2008 год, бюджет при курсе 5 достигает рекордных $50 млрд, ср.з/п $400+ 2009 год коррекция бюджета до района 30 млрд. 2014 год, при курсе 8 бюджет почти те же $50 млрд долларов. з/п $400+ Кризис, война. 2015 год, бюджет $25 млрд. 2020 год, курс 23-24, бюджет вновь достигает $50 млрд. з/п $400+ Коронакризис!! ..... 2021 гоl, бюджет $35 млрд. Курс 36-37
Об обесценивании бакса тоже не следует забывать. И коррекция на фондовых рынках никому не нужна. Банкротства, долговой кризис и лишний шум. Просто обесценят бакс. Что уже в мире и происходит.
Посмотрите, что в штатах происходит. Представьте, им ещё деньги обесценить резко ). Не, фондовый обвалить безопаснее
Shaman написав:Вы часть моей фразы обрезали в данном примере я как раз написал, что расходах курс был 27, а при доходах - 24 - можно прикинуть потери. и наоборот, если сейчас курс обвалится до 30 - сельхоз зафиксирует доп прибыль, особенно если затраты были при 25.
Ви так нічого і не зрозуміли. Нічого дивного, бо цього не розуміє ні президент, ні міністр економіки, ні інші високопосадовці. Тому спробую розжувати, що цифра 75 все таки більша ніж цифра 25 у три рази, хоча, мені, це очевидно, але не очевидно Вам і навіть такому «псевдоексперту» qwerty як і решті нашої чиновницької раті. Візьмемо приклад однієї із основних експортних культур це зерно кукурудзи. Рентабельність його вирощування складає від 400 до 800% ( https://galmash.com.ua/ua/news/vyraschi ... trebuetsya ) Бідненькі нещасні аграрії, вірно? Тепер рахуємо: беру для зручності ціну в 200$ така ціна приблизно і є FOB.От тепер порахуємо на Ваших цифрах, що виграє селянин коли , буде девальвація з 24 до 27 грн за долар, тобто на 12,5%. Собівартість кукурудзи рахуємо приблизно 50$ (собівартість по найнижчому мінімуму в 300%) , а валютна складова у собівартості складає 75%. Отже, в цій ситуації, кукурудза аграріям обійдеться не в 50$, а в: 50-25% (75% валютна складова) =37,5+12,5% (девальвація) =42,19 + 12,55 (не валютна складова) = 54,74$ - тобто при девальвації в 12,5% аграрії не виграють, а втрачають майже 9,5% !!! А при ревальвації навпаки виграють приблизно в таких межах. Тепер зрозуміло? Єдиний хто може постраждати від ревальвації гривні це трейдери - спекулянти, але не люди які реально працюють на землі. Було би добре як би це почитав президент, міністр економіки та всі чинуші які топлять за девальвацію для підняття економіки і нагадаю, що в промисловості також є валютна складова і вона не мала. Девальвація лише зробить бідних ще біднішими, а «нещасних» аграріїв з їх рентабельністю у 800% та експортерів ще в рази багатшими.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.