Василь-Рівне написав:

Shaman написав: Вы часть моей фразы обрезали

в данном примере я как раз написал, что расходах курс был 27, а при доходах - 24 - можно прикинуть потери.

и наоборот, если сейчас курс обвалится до 30 - сельхоз зафиксирует доп прибыль, особенно если затраты были при 25. Вы часть моей фразы обрезалив данном примере я как раз написал, что расходах курс был 27, а при доходах - 24 - можно прикинуть потери.и наоборот, если сейчас курс обвалится до 30 - сельхоз зафиксирует доп прибыль, особенно если затраты были при 25.

Ви так нічого і не зрозуміли. Нічого дивного, бо цього не розуміє ні президент, ні міністр економіки, ні інші високопосадовці. Тому спробую розжувати, що цифра 75 все таки більша ніж цифра 25 у три рази, хоча, мені, це очевидно, але не очевидно Вам і навіть такому «псевдоексперту» qwerty як і решті нашої чиновницької раті. Візьмемо приклад однієї із основних експортних культур це зерно кукурудзи. Рентабельність його вирощування складає від 400 до 800% () Бідненькі нещасні аграрії, вірно? Тепер рахуємо: беру для зручності ціну в 200$ така ціна приблизно і є FOB.От тепер порахуємо на Ваших цифрах, що виграє селянин коли , буде девальвація з 24 до 27 грн за долар, тобто на 12,5%. Собівартість кукурудзи рахуємо приблизно 50$ (собівартість по найнижчому мінімуму в 300%) , а валютна складова у собівартості складає 75%. Отже, в цій ситуації, кукурудза аграріям обійдеться не в 50$, а в: 50-25% (75% валютна складова) =37,5+12,5% (девальвація) =42,19 + 12,55 (не валютна складова) =- тобто при девальвації в 12,5% аграрії не виграють, а втрачають майже 9,5% !!! А при ревальвації навпаки виграють приблизно в таких межах. Тепер зрозуміло? Єдиний хто може постраждати від ревальвації гривні це трейдери - спекулянти, але не люди які реально працюють на землі. Було би добре як би це почитав президент, міністр економіки та всі чинуші які топлять за девальвацію для підняття економіки і нагадаю, що в промисловості також є валютна складова і вона не мала. Девальвація лише зробить бідних ще біднішими, а «нещасних» аграріїв з їх рентабельністю у 800% та експортерів ще в рази багатшими.