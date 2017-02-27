Василь-Рівне
От ревальвации гривни также страдают все экспортно ориентированные производства, в том числе и аграрии, которые продают продукцию за рубеж.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:56
Василь-Рівне
От ревальвации гривни также страдают все экспортно ориентированные производства, в том числе и аграрии, которые продают продукцию за рубеж.
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:56
ШЕВЧЕНКО І ШМИГАЛЬ ПОЛЕТІЛИ В БРЮССЕЛЬ
ШЕВЧЕНКО І ШМИГАЛЬ ПОЛЕТІЛИ В БРЮССЕЛЬ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не пишите бред и не ссылайтесь на бред, на кукурузе нет 800% и в помине, на юге где кукуруза на орошение, затратная часть составляет 100 центнеров, да люди получают и 160 и 170,180 центнеров но где здесь 800% и даже 400 % извините не вижу, севернее где выращивают без орошения и глобальных капиталовложений и урожайность 80-100 в идеале, но затратная часть будет все равно 300-400$ на гектар, при условии, что человек думает о завтрашнем дне.
Востаннє редагувалось portoz в Чет 23 лип, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:00
Они вчера уже собирали вещи и паковали чемоданы)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:02
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, на этой неделе уже была покупка по 28?
Сегодня уже где-то покупают по такой цене?
Спасибо.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:04
Харькове
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05
Привет. Да на миняйле уже много покупок по 28.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:07
Логика продать транш МВФ не по 26,5 а по 27,5+ ....
Давайте таки подождем размещения евробондов (думаю про ПА30 будут еще долго мечтать севшие в последний вагон ПА28)
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:09
Новий глава Національного банку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи.
Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.
Також Шевченко вказав квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.
Голова НБУ вказав два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:13
Собівартість кукурудзи рахуємо приблизно 50$ (собівартість по найнижчому мінімуму в 300%) , а валютна складова у собівартості складає 75%. Отже, в цій ситуації, кукурудза аграріям обійдеться не в 50$, а в: 50-25% (75% валютна складова) =37,5+12,5% (девальвація) =42,19 + 12,55 (не валютна складова) = 54,74$ - тобто при девальвації в 12,5% аграрії не виграють, а втрачають майже 9,5% !!! [/b]
Не проверял выкладки, но такого не может быть, ибо такого не может быть никогда.
Востаннє редагувалось Вело в Чет 23 лип, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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