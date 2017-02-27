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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6037603860396040>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 184
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
91
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:56

Василь-Рівне
От ревальвации гривни также страдают все экспортно ориентированные производства, в том числе и аграрии, которые продают продукцию за рубеж.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:56

ШЕВЧЕНКО І ШМИГАЛЬ ПОЛЕТІЛИ В БРЮССЕЛЬ

ШЕВЧЕНКО І ШМИГАЛЬ ПОЛЕТІЛИ В БРЮССЕЛЬ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Василь-Рівне написав:
  Shaman написав:Вы часть моей фразы обрезали :D
в данном примере я как раз написал, что расходах курс был 27, а при доходах - 24 - можно прикинуть потери.
и наоборот, если сейчас курс обвалится до 30 - сельхоз зафиксирует доп прибыль, особенно если затраты были при 25.

Ви так нічого і не зрозуміли. Нічого дивного, бо цього не розуміє ні президент, ні міністр економіки, ні інші високопосадовці. Тому спробую розжувати, що цифра 75 все таки більша ніж цифра 25 у три рази, хоча, мені, це очевидно, але не очевидно Вам і навіть такому «псевдоексперту» qwerty як і решті нашої чиновницької раті. Візьмемо приклад однієї із основних експортних культур це зерно кукурудзи. Рентабельність його вирощування складає від 400 до 800% ( https://galmash.com.ua/ua/news/vyraschi ... trebuetsya ) Бідненькі нещасні аграрії, вірно? Тепер рахуємо: беру для зручності ціну в 200$ така ціна приблизно і є FOB.От тепер порахуємо на Ваших цифрах, що виграє селянин коли , буде девальвація з 24 до 27 грн за долар, тобто на 12,5%. Собівартість кукурудзи рахуємо приблизно 50$ (собівартість по найнижчому мінімуму в 300%) , а валютна складова у собівартості складає 75%. Отже, в цій ситуації, кукурудза аграріям обійдеться не в 50$, а в: 50-25% (75% валютна складова) =37,5+12,5% (девальвація) =42,19 + 12,55 (не валютна складова) = 54,74$ - тобто при девальвації в 12,5% аграрії не виграють, а втрачають майже 9,5% !!! А при ревальвації навпаки виграють приблизно в таких межах. Тепер зрозуміло? Єдиний хто може постраждати від ревальвації гривні це трейдери - спекулянти, але не люди які реально працюють на землі. Було би добре як би це почитав президент, міністр економіки та всі чинуші які топлять за девальвацію для підняття економіки і нагадаю, що в промисловості також є валютна складова і вона не мала. Девальвація лише зробить бідних ще біднішими, а «нещасних» аграріїв з їх рентабельністю у 800% та експортерів ще в рази багатшими.
Не пишите бред и не ссылайтесь на бред, на кукурузе нет 800% и в помине, на юге где кукуруза на орошение, затратная часть составляет 100 центнеров, да люди получают и 160 и 170,180 центнеров но где здесь 800% и даже 400 % извините не вижу, севернее где выращивают без орошения и глобальных капиталовложений и урожайность 80-100 в идеале, но затратная часть будет все равно 300-400$ на гектар, при условии, что человек думает о завтрашнем дне.
Востаннє редагувалось portoz в Чет 23 лип, 2020 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:00

  prodigy написав:ШЕВЧЕНКО І ШМИГАЛЬ ПОЛЕТІЛИ В БРЮССЕЛЬ

Они вчера уже собирали вещи и паковали чемоданы)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:02

Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, на этой неделе уже была покупка по 28?
Сегодня уже где-то покупают по такой цене?
Спасибо.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:04

  Electron написав:Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, на этой неделе уже была покупка по 28?
Сегодня уже где-то покупают по такой цене?
Спасибо.


Харькове

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Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:05

  Electron написав:Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, на этой неделе уже была покупка по 28?
Сегодня уже где-то покупают по такой цене?
Спасибо.
Привет. Да на миняйле уже много покупок по 28.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:07

  hxbbgaf написав:Ну, и в чем был смысл такой недолугой политики - раструбить, что курс будет 30 (еще и когда в мире доллар падает) и начать девальвацию, чтоб через несколько дней начать с ней героически бороться и сливать сотни миллионов ЗВР по 27.67, 77, 80, 90...? Где логика?

Логика продать транш МВФ не по 26,5 а по 27,5+ ....
Давайте таки подождем размещения евробондов (думаю про ПА30 будут еще долго мечтать севшие в последний вагон ПА28)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:09

Новий глава Національного банку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи.

Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.

Також Шевченко вказав квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.

Голова НБУ вказав два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:13

Собівартість кукурудзи рахуємо приблизно 50$ (собівартість по найнижчому мінімуму в 300%) , а валютна складова у собівартості складає 75%. Отже, в цій ситуації, кукурудза аграріям обійдеться не в 50$, а в: 50-25% (75% валютна складова) =37,5+12,5% (девальвація) =42,19 + 12,55 (не валютна складова) = 54,74$ - тобто при девальвації в 12,5% аграрії не виграють, а втрачають майже 9,5% !!! [/b]




Не проверял выкладки, но такого не может быть, ибо такого не может быть никогда.
Востаннє редагувалось Вело в Чет 23 лип, 2020 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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