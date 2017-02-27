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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60386039604060416042>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 185
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
92
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:17

  Expert100500 написав:
  Investor_33 написав:Давайте таки подождем размещения евробондов (думаю про ПА30 будут еще долго мечтать севшие в последний вагон ПА28)


Вже ніхто й не говорить "давайте почекаємо результатів реформ", всі гривнепатріоти кажуть "давайте почекаємо нових кредитів"

Почитайте условия меморандума с МВФ,- утром реформы, вечером деньги (пересмотр в сентябре и декабре)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:21

Василь-Рівне Такі дурниці про 400-800% рентабельності пише лише невіглас. Для чого так ганьбитися?
dcagro
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:47

  Anadonta написав:
  hxbbgaf написав:Ну, и в чем был смысл такой недолугой политики - раструбить, что курс будет 30 (еще и когда в мире доллар падает) и начать девальвацию, чтоб через несколько дней начать с ней героически бороться и сливать сотни миллионов ЗВР по 27.67, 77, 80, 90...? Где логика?


А как давно вы видели логику в их решениях и действиях?
Они просто зарабатывают понемногу... :D

Логіка у пом'якшенні коливань. Зливають потроху, щоб не стрибнути по гривні на день
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:50

  Moneta написав:Новий глава Національного банку Кирило Шевченко вніс правки у свою декларацію про доходи.

Зокрема, голова НБУ вказав, що отримав 1 мільйон 305 тисяч 350 гривень процентів у швейцарському банку Ломбард Одіер і Ко ЛТД. Також спільно з дружиною у цьому банку Шевченко тримає понад 3 мільйони доларів і майже 10 тисяч євро.

Також Шевченко вказав квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.

Голова НБУ вказав два дорогих чоловічих годинники, 7 жіночих годинників з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 4 жіночі наручні браслети з коштовного металу з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, каблучка та кольє з коштовного металу), 2 каблучки з коштовного металу з коштовним каменем та дві пари коштовних сережок, жіночу сумку Hermes та дві жіночі шуби Maurizio Braschi.


У прошлого 40 объектов недвиги и далее список.И сколько их таких.Счас бы революцию 1917 года и всё отнять.Ведь абсолютно понятно, что всё это заработано не честным трудом, а лазейками в законах принимаемых под самих себя. панибратством. лоббированием интересов, монополизмом спекуляцией и т д.Последняя революция принесла немного не те результаты, что были нужны стране...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:52

  Investor_33 написав:
  Expert100500 написав:Вже ніхто й не говорить "давайте почекаємо результатів реформ", всі гривнепатріоти кажуть "давайте почекаємо нових кредитів"

Почитайте условия меморандума с МВФ,- утром реформы, вечером деньги (пересмотр в сентябре и декабре)


Мова йде про євробонди на 12 років, які віддавати нашим дітям, до чого тут МВФ?
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 11:55

Уважаемые коллеги!

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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:07

Daimler проведет крупнейшую в своей истории оптимизацию. Под сокращение попадут от 20 до 30 тыс сотрудников, преимущественно в Германии.

Также Блумберг сообщает об ухудшении ситуации на рынке труда в США. За последний месяц количество работающих американцев уменьшилось на 6,7 млн, вернувшись к уровням жесткого локдауна мая.

Выше несколько авторов высказались о коррекции на фондовом рынке - возможно, она случится намного раньше, чем ФРС начнет пылесосить лишнюю ликвидность. Цена акций все больше отрывается от фундаментальных показателей. У кого-то крупного дернется рука, запустится эффект домино, и мы можем увидеть какой-то очередной "черный день недели"...

Зображення

https://www.bloomberg.com/news/articles ... bs-at-risk
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -july-drop
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:14

  Qwerty написав:
  Alex2007 написав:
  Igneus написав:А между тем индекс валют развивающихся рынков достиг 1076 и продолжает рост к 1100, то есть к уровню, с которого началось его падение до 758 во второй половине февраля 2020 года:
https://markets.ft.com/data/indices/tea ... 000PUS:MSI
https://ru.investing.com/indices/msci-emerging-markets

А почему индекс "валют", а не акций? Я что-то упустил?
Teo
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:20

дел
Востаннє редагувалось rollo в Чет 23 лип, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.07.2020......................27,8825
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. С полей доносятся вести, что регулятор еще до открытия выставил офер с запасом на рост, обозначив границу. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки, уперлись в выставленный барьер и откатились на 3.5 копейки, расширив к концу движения на полкопейки спред, что говорило о явном нежелании продавцов дальше идти на поводу у покупателей. После 20 минут противостояния в такой позиции снова пошли в рост и к 12 прибавили 4 копейки.

НБУ вчера продал доллары на сумму 5551 млн.грн. Сумма очень близка к озвученной вчера цифре 200 млн, но средний курс получается 27.755, что ниже озвученных курсов интервенции. При этом средние офера после обеда были выше указанных курсов. Ситуация остается непонятной. Осторожно рискну предположить, что было продано чуть меньше 200 млн.
Остатки на коррсчетах существенно снизились. Снизились на сумму, близкую к объему интервенции, однако цифры во вчерашней статистике достаточно убедительные. Крупные отчисления в казначейство были компенсированы ненамного меньшим сокращением объема суточных сертификатов.

Во вторник объем валютного рынка вырос с 451.9 до 575.7 млн. Чистое предложение составило 475.7 млн, что соответствует приличным докарантинным оборотам. Клиентские обороты тоже выросли. Предложение прибавило немного, а спрос вырос серьезно, образовав серьезный перекос, размер которого примерно соответствует объему интервенции.
Сибарит
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