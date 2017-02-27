Почитайте условия меморандума с МВФ,- утром реформы, вечером деньги (пересмотр в сентябре и декабре)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:17
Почитайте условия меморандума с МВФ,- утром реформы, вечером деньги (пересмотр в сентябре и декабре)
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:21
Василь-Рівне Такі дурниці про 400-800% рентабельності пише лише невіглас. Для чого так ганьбитися?
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:47
Логіка у пом'якшенні коливань. Зливають потроху, щоб не стрибнути по гривні на день
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:50
У прошлого 40 объектов недвиги и далее список.И сколько их таких.Счас бы революцию 1917 года и всё отнять.Ведь абсолютно понятно, что всё это заработано не честным трудом, а лазейками в законах принимаемых под самих себя. панибратством. лоббированием интересов, монополизмом спекуляцией и т д.Последняя революция принесла немного не те результаты, что были нужны стране...
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:52
Мова йде про євробонди на 12 років, які віддавати нашим дітям, до чого тут МВФ?
Додано: Чет 23 лип, 2020 11:55
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:07
Daimler проведет крупнейшую в своей истории оптимизацию. Под сокращение попадут от 20 до 30 тыс сотрудников, преимущественно в Германии.
Также Блумберг сообщает об ухудшении ситуации на рынке труда в США. За последний месяц количество работающих американцев уменьшилось на 6,7 млн, вернувшись к уровням жесткого локдауна мая.
Выше несколько авторов высказались о коррекции на фондовом рынке - возможно, она случится намного раньше, чем ФРС начнет пылесосить лишнюю ликвидность. Цена акций все больше отрывается от фундаментальных показателей. У кого-то крупного дернется рука, запустится эффект домино, и мы можем увидеть какой-то очередной "черный день недели"...
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:14
А почему индекс "валют", а не акций? Я что-то упустил?
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:20
дел
Востаннє редагувалось rollo в Чет 23 лип, 2020 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.07.2020......................27,8825
Доллар прибавил 11 копеек.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. С полей доносятся вести, что регулятор еще до открытия выставил офер с запасом на рост, обозначив границу. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки, уперлись в выставленный барьер и откатились на 3.5 копейки, расширив к концу движения на полкопейки спред, что говорило о явном нежелании продавцов дальше идти на поводу у покупателей. После 20 минут противостояния в такой позиции снова пошли в рост и к 12 прибавили 4 копейки.
НБУ вчера продал доллары на сумму 5551 млн.грн. Сумма очень близка к озвученной вчера цифре 200 млн, но средний курс получается 27.755, что ниже озвученных курсов интервенции. При этом средние офера после обеда были выше указанных курсов. Ситуация остается непонятной. Осторожно рискну предположить, что было продано чуть меньше 200 млн.
Остатки на коррсчетах существенно снизились. Снизились на сумму, близкую к объему интервенции, однако цифры во вчерашней статистике достаточно убедительные. Крупные отчисления в казначейство были компенсированы ненамного меньшим сокращением объема суточных сертификатов.
Во вторник объем валютного рынка вырос с 451.9 до 575.7 млн. Чистое предложение составило 475.7 млн, что соответствует приличным докарантинным оборотам. Клиентские обороты тоже выросли. Предложение прибавило немного, а спрос вырос серьезно, образовав серьезный перекос, размер которого примерно соответствует объему интервенции.
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