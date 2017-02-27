RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6039604060416042>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 185
Різких коливань курсу валют не очікую
25%
47
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
16
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
92
Ніяких змін не очікую
16%
30
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:20

МБ 27.91 на моменте

видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:23

  Moneta написав:МБ 27.91 на моменте

видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.

На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже.
27,91 не было сегодня.
Искатель
 
Повідомлень: 4011
З нами з: 22.02.16
Подякував: 603 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:26

  hxbbgaf написав:Ну, и в чем был смысл такой недолугой политики - раструбить, что курс будет 30 (еще и когда в мире доллар падает) и начать девальвацию, чтоб через несколько дней начать с ней героически бороться и сливать сотни миллионов ЗВР по 27.67, 77, 80, 90...? Где логика?

Логіка така: отримали зелену "котлету" від рудої істоти; заяви про девальвацію - звіт про те, що почали відпрацьовувати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 07.10.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:28

  Искатель написав:
  Moneta написав:МБ 27.91 на моменте

видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.

На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже.
27,91 не было сегодня.
Укрдилинг и сейчас светит .91
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:40

сегодн был пик подьёма.
сзавтрашнего дня уйдём вниз и до 22 августа будет курс в обменниках в среднем 27.50-27.75 :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:41

  rollo написав:Детали: В частности, глава НБУ указал, что получил 1 миллион 305 тысяч 350 гривен процентов в швейцарском банке Ломбард Одиер и Ко ЛТД. Также совместно с женой в этом банке Шевченко держит более 3 миллионов долларов и почти 10 тысяч евро.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/23/7260400/

1,3/85 выходит около 1,5% в долларе чистыми.
В Швейцарии ставки по депозитам выше, чем в Украине? :shock:
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:43

  Игорь Алексеевич написав:сегодн был пик подьёма.
сзавтрашнего дня уйдём вниз и до 22 августа будет курс в обменниках в среднем 27.50-27.75 :roll:

ты ж говорил еще пару дней назаж, что будет 26.50
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8670
З нами з: 21.09.12
Подякував: 929 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:45

  Искатель написав:
  Moneta написав:МБ 27.91 на моменте

видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.

На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже.
27,91 не было сегодня.

гривно-интрументо влошенцы ликуют и плюсуют активно :lol:
копейку отыграли
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8670
З нами з: 21.09.12
Подякував: 929 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:45

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:сегодн был пик подьёма.
сзавтрашнего дня уйдём вниз и до 22 августа будет курс в обменниках в среднем 27.50-27.75 :roll:

ты ж говорил еще пару дней назаж, что будет 26.50

пару дней назад я не говорил про 26,5
про 27,5 - да писал
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 12:47

  Expert100500 написав:Вже ніхто й не говорить "давайте почекаємо результатів реформ", всі гривнепатріоти кажуть "давайте почекаємо нових кредитів"


похоже времена кредитов прошли и настали времена платить по всем ранее взятым кредитам. Только кредиты брали одни, а отдавать вынуждены будут другие, те кто их не брал...
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 23 лип, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2209
З нами з: 26.02.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6039604060416042>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 706, 707, 708
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7076 1598753
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 12:00
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19485 2407881
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 11:54
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 106272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17232)
23.07.2020 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.