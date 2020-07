Додано: Чет 23 лип, 2020 12:26

hxbbgaf написав: Ну, и в чем был смысл такой недолугой политики - раструбить, что курс будет 30 (еще и когда в мире доллар падает) и начать девальвацию, чтоб через несколько дней начать с ней героически бороться и сливать сотни миллионов ЗВР по 27.67, 77, 80, 90...? Где логика? Ну, и в чем был смысл такой недолугой политики - раструбить, что курс будет 30 (еще и когда в мире доллар падает) и начать девальвацию, чтоб через несколько дней начать с ней героически бороться и сливать сотни миллионов ЗВР по 27.67, 77, 80, 90...? Где логика?

Логіка така: отримали зелену "котлету" від рудої істоти; заяви про девальвацію - звіт про те, що почали відпрацьовувати. Логіка така: отримали зелену "котлету" від рудої істоти; заяви про девальвацію - звіт про те, що почали відпрацьовувати.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell