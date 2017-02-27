Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 лип, 2020 12:20
МБ 27.91 на моменте
видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:23
Moneta написав:
МБ 27.91 на моменте
видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.
На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже.
27,91 не было сегодня.
Искатель
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:26
hxbbgaf написав:
Ну, и в чем был смысл такой недолугой политики - раструбить, что курс будет 30 (еще и когда в мире доллар падает) и начать девальвацию, чтоб через несколько дней начать с ней героически бороться и сливать сотни миллионов ЗВР по 27.67, 77, 80, 90...? Где логика?
Логіка така: отримали зелену "котлету" від рудої істоти; заяви про девальвацію - звіт про те, що почали відпрацьовувати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:28
Искатель написав: Moneta написав:
МБ 27.91 на моменте
видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.
На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже.
27,91 не было сегодня.
Укрдилинг и сейчас светит .91
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:40
сегодн был пик подьёма.
сзавтрашнего дня уйдём вниз и до 22 августа будет курс в обменниках в среднем 27.50-27.75
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:41
rollo написав:
Детали: В частности, глава НБУ указал, что получил 1 миллион 305 тысяч 350 гривен процентов в швейцарском банке Ломбард Одиер и Ко ЛТД. Также совместно с женой в этом банке Шевченко держит более 3 миллионов долларов и почти 10 тысяч евро.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/23/7260400/
1,3/85 выходит около 1,5% в долларе чистыми.
В Швейцарии ставки по депозитам выше, чем в Украине?
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:43
Игорь Алексеевич написав:
сегодн был пик подьёма.
сзавтрашнего дня уйдём вниз и до 22 августа будет курс в обменниках в среднем 27.50-27.75
ты ж говорил еще пару дней назаж, что будет 26.50
Zebra
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:45
Искатель написав: Moneta написав:
МБ 27.91 на моменте
видимо стену НБУ скушали и карабкаемся вверх.
На моменте 27,88/27,895.
От сотки Нацбанка отъели примерно половину и сейчас ниже.
27,91 не было сегодня.
гривно-интрументо влошенцы ликуют и плюсуют активно
копейку отыграли
Zebra
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:45
Zebra написав: Игорь Алексеевич написав:
сегодн был пик подьёма.
сзавтрашнего дня уйдём вниз и до 22 августа будет курс в обменниках в среднем 27.50-27.75
ты ж говорил еще пару дней назаж, что будет 26.50
пару дней назад я не говорил про 26,5
про 27,5 - да писал
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 23 лип, 2020 12:47
Expert100500 написав:
Вже ніхто й не говорить "давайте почекаємо результатів реформ", всі гривнепатріоти кажуть "давайте почекаємо нових кредитів"
похоже времена кредитов прошли и настали времена платить по всем ранее взятым кредитам. Только кредиты брали одни, а отдавать вынуждены будут другие, те кто их не брал...
Востаннє редагувалось
Амвросий
в Чет 23 лип, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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